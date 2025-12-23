Donald Trump, anunciou uma nova “frota dourada” de grandes navios de guerra — a que o líder chamou de “couraçados” — numa cerimónia na sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida. Segundo o Presidente dos EUA, citado pela CBS News, as novas embarcações serão “as mais rápidas, as maiores e de longe cem vezes mais poderosas que qualquer outro navio de guerra”. E o nome da classe também já está escolhido: o do próprio Trump.

O líder norte-americano prometeu que seriam “muito grandes, os maiores” que já tinham sido construídos. Trump prometeu que seriam fabricados dois navios, explicitando que quer construir dez a curto prazo e, eventualmente, “20 a 25”. Os primeiros, assegurou, demorarão cerca de “dois anos e meio” a serem construídos.

A mão de Trump não é visível apenas no nome da classe. Apesar de ser a Marinha dos EUA a liderar o projeto de design dos navios, Trump garantiu que essa liderança seria feita “juntamente” consigo. “Porque sou uma pessoa muito estética“, acrescentou.

Na rede social X, a Casa Branca partilhou uma imagem a antecipar como poderão vir a ser os novos navios. Em uma destas imagens aparece um desenho do próprio Donald Trump, invocando o momento em que levantou o punho após levar um tiro na orelha durante a campanha presidencial de 2024.

O Presidente dos EUA tem sido altamente crítico do estado dos navios da marinha americana. Esta segunda-feira defendeu que esta nova frota deve substituir a atual, composta por navios “velhos, cansados e obsoletos”. “Vão ajudar a manter a supremacia militar americana, a revitalizar a indústria naval americana e vão incutir medo nos inimigos dos Estados Unidos em todo o mundo”, prometeu.

A nova frota estará munida, segundo disse o presidente, de armas hipersónicas e de lasers de alta potência, dispositivos que serão controlados por IA, disse ainda o Presidente sem dar muitos pormenores,

.@POTUS: "They'll also have hypersonic weapons…and even the high-power lasers that you've been starting to read about… They'll also carry the nuclear-armed sea-launched cruise missiles currently under development." ???????????? https://t.co/TiZhdRbIej pic.twitter.com/6PNzZFwADs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

O secretário da Marinha, John Phelan, afirmou que o “novo couraçado vai comandar tudo, tudo, desde navios de guerra a drones e tudo o que estiver entre eles”. “O futuro couraçado da classe Trump, o U.S.S. Defiant, será o maior, mais letal, mais versátil e mais bonito navio de guerra em todos os oceanos do mundo”, acrescentou.

Sobre quem construirá as novas embarcações, Donald Trump deixou “muito claro” que queria que fossem feitos nos EUA e que iriam negociar com as empresas que “gerem” os “excelentes estaleiros navais” americanos. “Vamos restaurar os Estados Unidos como uma grande potência na construção naval. Vamos garantir que os EUA tenham a frota mais poderosa do mundo”, disse ainda.