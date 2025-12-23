A PSP anunciou nesta terça-feira a detenção no aeroporto de Lisboa de um cidadão de 67 anos com um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil, procurado por crimes de falsificação de documentos e fraude relacionados com importação de veículos.

A detenção do cidadão de nacionalidade brasileira e italiana aconteceu a 18 de dezembro, “após confirmação de um alerta ativo de captura para fins de detenção, emitido através dos mecanismos de cooperação policial internacional, tendo como finalidade a apresentação do suspeito às autoridades judiciais competentes”.

“O indivíduo era procurado pela prática de crimes de natureza económica, relacionados com a falsificação documental e fraude, associados à importação e introdução irregular de veículos no mercado, causando prejuízos relevantes às autoridades fiscais e aduaneiras. Os factos remontam a um esquema organizado, com atuação prolongada no tempo, que envolveu manipulação de documentação oficial e identificação de bens”, esclareceu a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Ainda segundo a PSP, “após a detenção, foram desencadeados os procedimentos legais previstos, tendo sido dado conhecimento ao Ministério Público, com vista aos trâmites judiciais subsequentes no âmbito da cooperação internacional”.