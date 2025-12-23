A Polícia Metropolitana londrina revelou esta terça-feira que Russell Brand foi acusado de mais dois crimes sexuais, um de violação e um de agressão sexual, por duas novas alegadas vítimas.

O ator e comediante de 50 anos enfrenta agora as acusações de seis mulheres, escreve o The Guardian, já que em abril foi formalmente acusado pelo Ministério Público do Reino Unido de dois crimes de violação, um de atentado ao pudor e dois agressão sexual, fruto das denúncias de quatro outras vítimas.

As primeiras acusações remetem a casos que terão decorrido entre 1999 e 2005. Já quanto a estas duas novas, o Ministério Público britânico revelou ao Telegraph que estão relacionadas com alegados crimes contra duas mulheres em 2009.

Por essa primeira sequência de acusações, Brand teve de se apresentar a 2 de maio no tribunal de Westminster, em Londres, abandonado a sessão sem ser detido mas tendo de informar regularmente a justiça sobre a sua localização. No final desse mesmo mês, perante o tribunal de Southwark, declarou-se inocente, ficando a saber que o caso avançaria para julgamento a 16 de junho de 2026.

Quanto a estas duas novas acusações, a Sky News adianta que Brand terá de voltar ao tribunal de Westminster para ouvir os crimes de que é acusado.

Comediante de alguma dimensão durante os anos 2000, tendo mesmo chegado a singrar em Hollywood, Brand foi alvo de uma investigação do jornal The Times e do canal televisivo Channel 4 em setembro de 2023, revelando várias alegações graves de agressão sexual contra si. Esse foi o ponto de partida para as investigações que se têm sucedido desde então.

Em declarações ao The Guardian, Tariq Farooqi, detetive da Polícia Metropolitana que lidera a investigação, afirmou que “as mulheres que fizeram denúncias, incluindo aquelas relacionadas às duas novas acusações, continuam a receber apoio de agentes especialmente treinados”.

Farooqi apelou a que mais potenciais vítimas ou testemunhas se cheguem à frente, pedindo que “qualquer pessoa afetada por este caso, ou qualquer pessoa com informações, se apresente e fale com a polícia”.

Após ter sido formalmente acusado em abril, Brand clamou pela sua inocência num vídeo publicado nas redes sociais. “O que eu nunca fui foi um violador. Nunca me envolvi em atividades não consensuais”, afirmou, dizendo-se ainda “incrivelmente grato” por “ter a oportunidade de se defender destas acusações em tribunal”.