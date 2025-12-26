Investigadores chineses conseguiram acelerar um veículo de testes de levitação magnética de uma tonelada até 700 quilómetros por hora em apenas dois segundos, batendo o recorde mundial, anunciou esta sexta-feira, a televisão estatal CCTV.

A experiência foi conduzida por uma equipa da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, que testou um protótipo semelhante a um chassis numa pista de levitação magnética com 400 metros de extensão.

Segundo a CCTV, trata-se da velocidade mais elevada alguma vez registada para plataformas deste tipo, integrando um sistema elétrico de levitação magnética supercondutora.

As imagens divulgadas mostram a estrutura a deslocar-se envolta em vapor, com uma aceleração quase instantânea e travagem abrupta no final do percurso.

✨???????? China's Superconducting Maglev Train Hits 700 km/h in Just 2 Seconds – Ground-Skimming Hyperflight Era Is Here! pic.twitter.com/x697kPwYRl — ????????XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) December 25, 2025

O avanço foi alcançado após dez anos de investigação e desenvolvimento, permitindo superar desafios técnicos como a propulsão eletromagnética a velocidades “ultraelevadas”, a suspensão elétrica guiada, o armazenamento transitório de energia de alta potência e a aplicação de ímanes supercondutores de campo elevado.

Segundo a CCTV, os resultados da experiência oferecem novas possibilidades para o futuro do transporte por levitação magnética em tubos de vácuo (ou “hyperloop”) na China e para a assistência ao lançamento aeroespacial e ensaios experimentais de alta velocidade.

Desde 2004, quando Xangai inaugurou a sua primeira linha ‘maglev’ de baixa velocidade entre a periferia da cidade e o aeroporto de Pudong, o desenvolvimento desta tecnologia tem sido amplamente financiado pelas autoridades chinesas.

Em 2021, a China apresentou o comboio “maglev” mais rápido do mundo, com uma velocidade máxima de 600 km/h, fabricado em Qingdao após cinco anos de desenvolvimento.

Já em 2022, a Universidade Jiaotong de Chengdu testou com sucesso um veículo de 2,8 toneladas capaz de levitar a 35 milímetros de altura numa autoestrada no leste do país.