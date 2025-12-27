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Mais de um milhão de casas ficaram sem eletricidade na sequência dos ataques russos à capital ucraniana Kiev, indicou este sábado o operador privado DTEK.

“O primeiro ataque privou de eletricidade mais de 700.000 sábado de manhã, e outros 400.000 ficaram desconectados da rede na região da capital”, revelou o operador DTEK na rede social Telegram, garantindo que está a trabalhar para restabelecer o acesso à rede.

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas na madrugada de sábado, num ataque russo com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos, anunciaram as autoridades locais.

Explosões foram ouvidas durante várias horas, quando mísseis balísticos e drones atingiram diferentes pontos da cidade.

O ataque começou nas primeiras horas da madrugada e prolongou-se pelo amanhecer.

O bombardeamento ocorre numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, no âmbito de contactos destinados a pôr fim à guerra, que dura há quase quatro anos.