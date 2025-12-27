Augusto Santos Silva reafirmou este sábado no Explicador da Rádio Observador que nenhum dos candidatos presidenciais “cumpre os requisitos mínimos”. No entanto, defende que Seguro é quem está mais próximo de os cumprir, entre os 11 nomes na corrida a Belém. Em junho, tinha sido inequívoco a dizer que o ex-líder do PS não cumpre esses critérios.

“Infelizmente, não me parece que nenhuma das candidaturas apresentadas cumpra os requisitos mínimos para ser Presidente. Uns por falta de um apoio social minimamente significativo, outros porque se apresentam com uma experiência, com um currículo, com um programa em relação ao qual o país mereceria mais.”

“O candidato que mais se aproxima daquilo que parecem ser as características essenciais necessárias à Presidência da República é o doutor António José Seguro”, acrescentou. Ainda assim, o antigo Presidente da Assembleia da República não quis dar o seu apoio formal ao ex-líder do PS, justificando que não é “hipócrita”.

Isto porque Santos Silva foi dos socialistas mais empenhados em promover uma candidatura presidencial à esquerda que servisse de alternativa à de Seguro. Em junho, disse que nenhuma das três candidaturas até então anunciadas (Marques Mendes, Seguro e Gouveia e Melo) “cumpre os requisitos mínimos”. Por outro lado, sobre António Vitorino, dizia que o antigo ministro de António Guterres cumpriria os requisitos “mínimos, médios e máximos” como Presidente.

Após Vitorino se ter colocado fora da corrida presidencial, Santos Silva chegou a entreter a ideia de que poderia ser ele próprio a avançar para Belém. Em julho, anunciou que não o faria para espaço a uma candidatura “mais forte, mais agregadora e mais abrangente” — António Sampaio da Nóvoa ainda era uma opção nessa altura, mas acabaria por abdicar de voltar a concorrer à Presidência.

Santos Silva está “nos antípodas” do CR7 que admira Trump

O ex-ministro socialista também disse este sábado na Rádio Observador que a referência de Luís Montenegro a Cristiano Ronaldo no seu discurso de Natal foi “bastante estranha”.

“Se o primeiro-ministro quer que nós sejamos como o Cristiano Ronaldo a jogar à bola, como antigamente quando maravilhava os estádios com golos e jogadas espetaculares, estou 100% de acordo e todos os dias procuro cumprir esse desiderato, embora saiba que as minhas competências estão muito longe da genialidade de Cristiano Ronaldo”, começou por dizer.

“Se o primeiro-ministro está a falar no Cristiano Ronaldo que foge aos impostos ou no que faz serviço — aliás, muito caro — prestado ao Estado da Arábia Saudita, no Cristiano Ronaldo admirador confesso de Donald Trump, irei dizer que todos os dias faço tudo o que posso para me situar nos antípodas dessa imagem”, concluiu o socialista.