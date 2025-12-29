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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou esta segunda-feira que qualquer plano para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia deve ser assinado por Kiev, Bruxelas, Washington e Moscovo.

“Se avançarmos, e espero, sinceramente, que avancemos rapidamente, com um plano de 20 pontos, ele tem de ser assinado por quatro partes: Ucrânia, Europa, Estados Unidos e Rússia”, disse, em conferência de imprensa via internet.

Os EUA ofereceram à Ucrânia “garantias de segurança sólidas” contra a invasora Rússia por um período de 15 anos, renovável, disse também o presidente ucraniano.

Zelensky acrescentou ter pedido ao homólogo norte-americano, Donald Trump, no encontro de domingo, na Florida (sudeste dos EUA), um prazo mais longo.

“Eu, realmente, queria que estas garantias fossem mais prolongadas. E disse [a Trump] que, realmente, gostaríamos de considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos”, afirmou Zelensky, adiantando que Trump se mostrou aberto à proposta.

O líder ucraniano esclareceu ainda que a lei marcial, atualmente em vigor e que proíbe que homens ucranianos elegíveis para serviço militar deixem o país, só será suspensa no fim da guerra com a Rússia e com a obtenção de garantias de segurança.

“Todos queremos o fim da guerra, e só então a lei marcial será suspensa. No entanto, a suspensão da lei marcial só ocorrerá quando a Ucrânia obtiver garantias de segurança. Sem garantias de segurança, esta guerra não pode ser considerada totalmente encerrada”, afirmou.

No domingo, Trump anunciou que Rússia e Ucrânia concordaram negociar através de um grupo de trabalho, formado pelos principais colaboradores, para finalizar um acordo de paz “nas próximas semanas”.

“A Ucrânia vai contribuir com algumas pessoas muito boas que estavam a almoçar hoje [domingo]”, disse em conferência de imprensa o líder dos EUA, que, numa ligação telefónica anterior, com o presidente russo, Vladimir Putin, obteve a aceitação do Kremlin para esta mediação.

Trump falava aos jornalistas após o encontro com Zelensky, na sua residência de lazer.

Rússia e Ucrânia estão em guerra há quase quatro anos, depois de as tropas russas terem invadido território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022.