A Polícia Judiciária tem em curso uma operação para encontrar o homem que esteve envolvido nos disparos que provocaram ferimentos graves num jovem de 14 anos e na morte de uma criança de nove anos, esta quarta-feira, em Setúbal. Ao Observador, fonte ligada à investigação diz que, depois do episódio, o homem pôs-se em fuga e “desapareceu” — mas já há “pistas” concretas sobre o seu paradeiro e a detenção, que ainda está a ser avaliada, poderá ser concretizada para breve.

O caso aconteceu esta quarta-feira, a meio da tarde: os dois menores, com relação familiar entre si, estavam na rua “a brincar” com uma arma, uma caçadeira que a PJ ainda procura apurar se estaria em situação regular, procurando também apurar se o próprio dono teria título de uso e posse daquela arma. Os dois menores estariam a experimentar a arma para, daí a umas horas, a utilizarem nas celebrações de Ano Novo.

Cerca das 17h, a arma encravou. Foi nesse momento que o adulto, dono da arma e também familiar dos dois menores, se aproximou, pegou na arma e tentou desencravá-la. Não é ainda claro quantos disparos foram efetuados — é possível, de resto, que um único disparo de uma arma com as características da que foi apreendida pudesse ter provocado ferimentos graves nos dois menores, levando à morte do mais novo e a que o mais velho ficasse em situação crítica, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria para ser submetido a cirurgia.

A Polícia Judiciária, que tomou conta do caso, já identificou o dono da arma — o mesmo homem que tentou desencravar a caçadeira e que efetuou o disparo, que as autoridades acreditam ter sido acidental. Mas ainda não foi ouvido pelas autoridades porque, depois do episódio, o suspeito “desapareceu” do local sem sequer prestar assistência às duas vítimas. Ter-se-á refugiado em casa de outros familiares, e as “pistas” que os inspetores já recolheram levam fonte da PJ a admitir que, em breve, o suspeito poderá ser detido.

Em causa estarão crimes de homicídio por negligência, ofensas à integridade física e, eventualmente, posse de arma ilegal. O Observador sabe que havia outras pessoas no local que assistiram ao episódio e que já foram ouvidas pelas autoridades.

Adolescente ferido continua com prognóstico reservado

Depois de serem atingidos pelo(s) disparo(s), os dois menores foram transportados para o Hospital de São Bernardo, a sensivelmente dois quilómetros do bairro da Bela Vista. A informação da PSP, esta quinta-feira, era a de que teriam sido transportados por “particulares” com os quais não teriam relação familiar.

Quando chegaram ao hospital, estavam ambos em estado crítico. A criança de nove anos acabaria por morrer pouco depois. Devido aos ferimentos que tinha sofrido, o adolescente teve de ser transportado para o Hospital de Santa Maria, onde foi submetido a uma cirurgia. Encontra-se ainda, segundo fonte ligada à investigação, em estado crítico.