ID. Polo. Quer ver como é o interior do VW eléctrico barato?

Após revelar as formas do modelo em Setembro de 2025, no Salão Automóvel de Munique, onde o ID. Polo surgiu camuflado, o construtor partilhou as características técnicas do utilitário eléctrico em meados de Dezembro e, agora, avança com as imagens (e o vídeo) do interior. Finalmente, é possível ver a nova filosofia da marca para o tablier, painel de instrumentos e ecrã central com os diferentes comandos, estratégia que a VW quer alargar aos próximos modelos eléctricos. Para recordar os motores e as baterias com que a VW vai equipar o ID. Polo, bem como as restantes características técnicas, leia abaixo.

No habitáculo, o destaque vai para o regresso dos botões físicos para funções directas, para evitar que o condutor seja torturado pelos inúmeros menus e submenus do ecrã central. Além disso, os botões são tradicionais, querendo com isto dizer que os comandos hápticos que tanto desagradavam aos clientes desapareceram de vez — o que a VW deve agradecer, pois eram mais caros. O painel de instrumentos mantém-se e até aumenta de dimensões, mas a novidade é que parece ter sido herdado de um Golf de 1974, dado o design vincadamente rétro.

A VW abandona as designações por números nos ID e adopta os nomes tradicionais, como é o caso do Polo 7 fotos

O design do tablier é clean e as suas formas reforçam a sensação de espaço interior, com a zona inferior da consola a prolongar-se entre os bancos anteriores, de forma a fornecer mais espaços de arrumação. Outro dos trunfos não está no tablier, mas sim na bagageira, cuja capacidade é de 435 litros, muito mais do que o Polo a combustão (351 litros) e até do que o ID.3 eléctrico (385 litros).