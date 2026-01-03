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O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes recusou este sábado alinhar em “trica política” nesta campanha eleitoral e considerou que as “pessoas estão fartas” dessa postura por parte dos candidatos a Belém.

Durante uma visita ao Mercado de Benfica, em Lisboa, o candidato recusou responder a críticas do seu opositor Henrique Gouveia e Melo.

“Já há muitos dias que deixei de entrar na trica política. Não quero trica política, não vou fazer trica política. Acho que as pessoas estão fartas de trica política, as pessoas não estão a gostar muito desta campanha por excesso de tricas, insinuações e suspeitas”, afirmou.

Marques Mendes atribuiu esta postura aos opositores e disse que prefere falar “das questões que interessam às pessoas”.

“Uns concordam, outros discordam, como é normal em democracia, mas tricas, insinuações, suspeitas, baixa política, deixo para os meus adversários. As pessoas estão fartas de tricas, eu não vou nunca entrar por aí”, salientou.

Nesta visita ao Mercado de Benfica, um dia antes do arranque do período oficial de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, Marques Mendes esteve acompanhado pela mulher, Sofia Marques Mendes, que o acompanhará na volta, pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deputados do PSD e CDS-PP como António Rodrigues e Paulo Núncio, o antigo chefe da Casa Civil do Presidente Cavaco Silva, Nunes Liberato, entre outras figuras do PSD e do CDS-PP, como Teresa Patrício Gouveia, Diogo Feio ou Pedro Morais Soares.

O candidato presidencial foi bem recebido, e, entre bancas de frutas, legumes e peixe, distribuiu beijos, abraços, fotografias e desejos de “bom ano”, e recebeu promessas de voto.

“Lá em casa somos cinco a votar em si”, prometeu um eleitor, enquanto uma vendedora lhe pedia para “pôr ordem nesta cambada” e outra dizia que gostava de o “ouvir na televisão”, no espaço de comentário que tinha ao domingo.

Noutra banca, uma senhora queixou-se de que o filho com deficiência “não tem direito a subsídio de férias nem subsídio de Natal”.

“Deviam ter. É preciso chamar a atenção, farei isso”, prometeu Luís Marques Mendes.

De Lisboa, o candidato a Presidente da República segue para Águeda, no distrito de Aveiro, onde fará uma ação de contacto com a população, e ao final da tarde estará em Viseu, para uma sessão de esclarecimento que contará com a presença do mandatário nacional da candidatura, Rui Moreira, e do antigo dirigente e deputado do CDS-PP Francisco Mendes da Silva.