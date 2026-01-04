A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, confirmou este domingo que manterá o nível da oferta de petróleo pelo menos até abril.

A confirmação da OPEP ocorreu sem que o organismo tenha reagido a eventuais turbulências que possam advir da detenção do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no sábado, por forças norte-americanas.

A declaração da OPEP foi feita numa breve teleconferência realizada este domingo pelos ministros da Energia e do Petróleo da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, de acordo com um comunicado publicado no ‘site’ da organização, sediada em Viena.