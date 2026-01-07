Ventura culpa Governo e ministra por morte de homem que esperou 3 horas por INEM

Ventura ambiciona primeira volta o “mais folgada possível”

André Ventura recuperou ainda o tema dos disparos com armas na noite de passagem de ano para garantir que Portugal está a ficar um “país descontrolado” que precisa de um Presidente “que tenha legitimidade e uma vitória folgada para dizer ao país como é que vai organizar”.

O candidato do Chega considerou que “se ganhar com 22% é uma coisa, se ganhar com 27, 28 ou 30% é mais fácil pôr ordem no país”, ambicionando uma primeira volta o “mais folgada possível”.

No comício, em Porto de Mós, antecipou uma “mudança patriótica, um povo que começa a acordar e que quer uma coisa diferente para o país”. E apelou ao voto, chamando quem quer “fazer alguma coisa” pelo país e jurando não dececionar. Neste seguimento, contou que um jovem do Luxemburgo lhe disse que só volta se vencer e recordou as palavras: “Não me dececione porque se nos dececionar vocês são a última esperança que nós temos.” O candidato concluiu que isto já não é só ser candidato, viu-o como uma “responsabilidade quase histórica“.

“Não é um dia [que vai acontecer], é agora, nós somos a transformação. Portugal está a acordar. Quero pedir que no dia 18 [de janeiro] não se dê só um toquezinho para acordar, que se dê um abanão. E vai haver um tsunami tão grande que este país vai sentir que acordou todo.”

Quanto a outros adversários, ainda no rescaldo do debate com todos na RTP, Ventura criticou Seguro por “não ter uma ideia” e disse que Marques Mendes está “aparentemente em fase descendente”, crente que isso se deve a si próprio. “Se há candidato que desde o início disse que queria ser um candidato interventivo, que ia chamar o Governo à atenção, era eu. Marques Mendes optou por uma estratégia diferente, que foi colar-se ao Governo.”

Ainda sobre Gouveia e Melo e a notícia da revista Sábado — que dá conta de dezenas de adjudicações a empresas que tinham os mesmos sócios, como se fossem concorrentes, e que o candidato a Belém assinou oito dos contratos —, Ventura disse que é relevante “haver um esclarecimento porque está em causa o dinheiro público”. E, sem apontar ao almirante, reforçou: “Há uma série de áreas em Portugal onde temos tido manobras para sacar dinheiro ao Estado há muitos anos.”

Questionado sobre o debate, Ventura entendeu ainda que Marques Mendes ficou “muito desconfortável” com acusações de Gouveia e Melo no debate, considerando que foi a “pior prestação” do adversário porque “fica desconfortável quando está com muita gente à volta e muitos adversários”.

Ventura acreditou que Marcelo era uma “mudança”

No meio de dezenas e dezenas de selfies e beijinhos num território favorável como Samora Correia, André Ventura recordou que em 2016 houve um “movimento que esperou que Marcelo Rebelo de Sousa fosse essa mudança”. E comparou-se com o atual Presidente da República, prometendo não defraudar expectativas:

“Não foi [uma mudança com Marcelo], eu vou cumprir a esperança que estamos a dar às pessoas, e a esperança é um Presidente que decida, que ponha o país na ordem, que ponha fim à corrupção, que diga às pessoas que vai agir e não só falar, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ia fazer e não fez. Eu espero fazer e essa é a diferença entre nós.”