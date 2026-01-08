O braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, estiveram na quarta-feira a procurar, no bairro de Zeitun, na cidade de Gaza, os restos mortais do único refém israelita ainda no enclave, o polícia Yan Gvili, disseram fontes oficiais.

As fontes, citadas pela agência noticiosa espanhola EFE, adiantaram que as buscas estão a ser realizadas com a assistência do Comité Internacional da Cruz Vermelha, que habitualmente supervisiona este tipo de operações.

As Brigadas Al-Qassam já tinham procurado, no início de dezembro, o corpo de Gvili no mesmo bairro da capital de Gaza onde agora decorre uma nova prospeção.

A par da libertação dos 20 reféns vivos de Gaza, que ocorreu com a entrada em vigor do cessar-fogo em outubro, a devolução dos corpos dos 28 reféns restantes é um dos compromissos que o Hamas tem de cumprir na primeira fase do acordo de trégua impulsionado pelos Estados Unidos.

Desde a entrada em vigor do acordo, a 10 de outubro, os islamistas têm vindo a entregar os restos destes cativos de forma faseada, alegando dificuldades em localizá-los entre as toneladas de escombros provocados pelos bombardeamentos israelitas.

O Hamas também denunciou a falta de maquinaria pesada para realizar estas tarefas e afirmou que Israel matou muitos dos comandantes responsáveis por vigiar e enterrar estes corpos.

O Governo israelita, por seu lado, acusou o Hamas de prolongar a entrega dos corpos para evitar as negociações da segunda fase, nas quais terão de ser abordados, entre outros assuntos, o desarmamento das várias milícias.

Tanto responsáveis da Autoridade Palestiniana como do Hamas visitaram o Cairo nos últimos dias para discutir os progressos da segunda fase da trégua e a abertura da passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito.

Meios de comunicação israelitas indicaram que o Governo de Benjamin Netanyahu não irá reabrir essa passagem enquanto o Hamas não entregar os restos do último refém.

A passagem de Rafah, o principal ponto de entrada e saída entre Gaza e o exterior e o único que não estava sob controlo de Israel, encontra-se praticamente encerrada desde maio de 2024, depois de o Exército israelita ter ocupado a parte palestiniana desse posto fronteiriço.

Até agora, apenas os postos de Zikim, Kerem Shalom e Kissufim têm estado abertos, funcionando exclusivamente para a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano, onde as autoridades israelitas inspecionam os camiões antes de autorizarem a entrada em Gaza.

A reabertura de Rafah integra a segunda fase do plano de paz de Trump para a Faixa de Gaza, que sustenta a trégua, juntamente com a retirada total das tropas israelitas, o desarmamento das milícias palestinianas, a reconstrução do enclave devastado e a criação de um Governo de transição.