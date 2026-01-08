Um homem, de 39 anos, foi detido, no concelho de Macedo de Cavaleiros, por suspeitas de violência doméstica contra a companheira, aguardando julgamento com pulseira eletrónica, revelou, esta quinta-feira, a GNR.

Na terça-feira, a GNR recebeu uma denúncia e quando se deslocaram ao local apuraram que “o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima”, a sua companheira, com 35 anos.

O homem foi detido e, depois de presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros, foi-lhe aplicada, como medida de coação, pulseira eletrónica e afastamento da vítima num raio de 300 metros.