A gerente e proprietária do bar suíço onde morreram 40 pessoas, na noite de passagem de ano, abandonou os clientes quando as chamas tomavam conta do espaço e fugiu com o dinheiro que estava na caixa, avança o jornal italiano La Repubblica, citado pelo New York Post. Jessica Moretti, de 40 anos, e também o marido, foram acusados de homicídio por negligência e lesões corporais por negligência.

As autoridades de investigação suíças tiveram acesso a vídeos gravados pelos clientes, a imagens de videovigilância do bar La Constellation e de locais fora do bar. As imagens permitem concluir que Jessica Moretti, que não se encontrava no interior do estabelecimento nessa noite, não só não ajudou os clientes do bar, como fugiu com o dinheiro que estava na caixa. Por isso, é acusada pelas autoridades de ter abandonado os clientes, aterrorizados, no interior do bar, que já estava a ser consumido pelas chamas.

Após o incêndio, a gerente disse ter sofrido “queimaduras leves em um dos braços” enquanto tentava escapar das chamas. Tanto Jessica Moretti como o marido, Jacques Moretti, são acusados de destruir provas ao bloquear a conta do bar nas redes sociais após o incêndio. Segundo o advogado de algumas das vítimas, Romais Jordan, o Le Constellation suspendeu suas contas no Facebook e no Instagram enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento.

No total, o incêndio, que deflagrou naquela bar em Crans-Montana, provocou a morte a 40 pessoas e ferimentos a outras 119 pessoas.

Após a tragédia, Jacques Moretti, de 49 anos, declarou ao jornal suíço La Tribune de Genève que “tudo foi feito de acordo com as normas” e afirmou que o bar tinha sido alvo de inspeção por três vezes nos últimos 10 anos. Num comunicado, divulgado na terça-feira, o casal disse estar “devastado” e a pensar nas vítimas, prometendo cooperar com os investigadores e afirmando que não tentariam escapar à responsabilidade.

De acordo com os primeiros dados disponíveis, o incêndio no Le Constellation teve origem em velas pirotécnicas acesas em garrafas de champanhe e aproximadas ao teto, revestido por uma espuma altamente inflamável que, em poucos minutos, devastou o local, designadamente a cave, onde se encontravam muitos jovens a festejar a passagem de ano.

Esta sexta-feira, as autoridades suíças ordenaram prisão preventiva para o proprietário do bar Le Constellation, Jacques Moretti. “Os meus pensamentos estão sempre dirigidos para as vítimas e para as pessoas que estão a lutar hoje. Nunca poderíamos imaginar uma coisa dessas. Aconteceu no nosso local e quero pedir desculpas”, declarou Jessica Moretti à saída do tribunal.