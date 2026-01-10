Os Estados Unidos e as suas forças parcerias fizeram ataques de larga escala contra “vários alvos do Estado Islâmico na Síria”, revela o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

Em comunicado, divulgado este sábado, o CENTCOM revela que os ataques foram feitos no âmbito da operação “Hawkeye Strike”, anunciada a 19 de dezembro de 2025, sob o comando de Donald Trump. É dito que a operação foi ordenada como “uma resposta direta ao ataque mortífero do Estado Islâmico contra forças norte-americanas e sírias em Palmira, na Síria, a 13 de dezembro”.

Na nota, o Comando Central dos EUA descreve o ataque de dezembro como “uma emboscada, levada a cabo pelos terroristas do Estado Islâmico, resultando na morte trágica de dois soldados norte-americanos e de um intérprete civil norte-americano”.

Os ataques, feitos às 12h30 no horário da costa leste dos EUA (17h30 em Lisboa), fazem parte do “esforço em curso para eliminar o terrorismo islâmico contra os combatentes” norte-americanos, assim como “prevenir futuros ataques e proteger as forças parceiras”.

No comunicado, é ainda deixada uma mensagem: “Se quiserem ameaçar os nossos combatentes, iremos encontrá-los e matá-los em qualquer parte do mundo, por mais que tentem fugir da justiça”.

Neste momento, não é ainda claro que locais foram atingidos.