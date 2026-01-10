Os Estados Unidos e as suas forças parcerias fizeram ataques de larga escala contra “vários alvos do Estado Islâmico na Síria”, revela o Comando Central dos EUA (CENTCOM).
Em comunicado, divulgado este sábado, o CENTCOM revela que os ataques foram feitos no âmbito da operação “Hawkeye Strike”, anunciada a 19 de dezembro de 2025, sob o comando de Donald Trump. É dito que a operação foi ordenada como “uma resposta direta ao ataque mortífero do Estado Islâmico contra forças norte-americanas e sírias em Palmira, na Síria, a 13 de dezembro”.
Na nota, o Comando Central dos EUA descreve o ataque de dezembro como “uma emboscada, levada a cabo pelos terroristas do Estado Islâmico, resultando na morte trágica de dois soldados norte-americanos e de um intérprete civil norte-americano”.
Ataque contra patrulha militar síria e norte-americana na Síria em Palmira causa vários feridos
Os ataques, feitos às 12h30 no horário da costa leste dos EUA (17h30 em Lisboa), fazem parte do “esforço em curso para eliminar o terrorismo islâmico contra os combatentes” norte-americanos, assim como “prevenir futuros ataques e proteger as forças parceiras”.
No comunicado, é ainda deixada uma mensagem: “Se quiserem ameaçar os nossos combatentes, iremos encontrá-los e matá-los em qualquer parte do mundo, por mais que tentem fugir da justiça”.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 10, 2026
Neste momento, não é ainda claro que locais foram atingidos.