O Hamas comprometeu-se hoje a dissolver o atual governo em Gaza assim que um governo tecnocrático palestiniano assumir o controlo do território, conforme previsto no plano de paz mediado pelos Estados Unidos, mas não detalhou sobre quando irá acontecer.

Segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), o movimento islamita e a Autoridade Palestiniana, representante internacionalmente reconhecido dos palestinianos, não anunciaram os nomes dos tecnocratas, que não devem ter filiação política, e ainda não está claro se eles serão aprovados por Israel e pelos EUA.

O “Conselho da Paz”, um órgão internacional liderado por Trump, deve supervisionar o governo e outros aspetos do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, incluindo o desarmamento do Hamas e a implantação de uma força de segurança internacional. Os membros do conselho ainda não foram anunciados.

Entretanto, o número de mortos após o cessar-fogo continuou a aumentar em Gaza, com tiros israelitas a matarem três palestinianos, de acordo com funcionários hospitalares palestinianos.

O cessar-fogo começou com a suspensão dos combates e a libertação dos reféns mantidos em Gaza em troca de milhares de palestinianos detidos por Israel. O acordo ainda está na sua primeira fase, enquanto continuam os esforços para recuperar os restos mortais do último refém que permanece em Gaza.

Um funcionário egípcio, que falou com a AP sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais, disse que o Hamas estava a enviar uma delegação para conversações com funcionários do Egito, Catar e Turquia sobre a passagem para a segunda fase.

O porta-voz do Hamas, Hazem Cassem, publicou hoje na rede social Telegram um apelo para que seja acelerada a criação da comissão tecnocrática.

O funcionário egípcio citado pela AP disse que o Hamas irá reunir-se com outras fações palestinianas esta semana para finalizar a formação da comissão. A delegação do Hamas será presidida pelo principal negociador Khalil al-Hayya, disse o funcionário.

Trump afirmou que o “Conselho de Paz” irá monitorizar a comissão e tratar do desarmamento do Hamas, da implantação de uma força de segurança internacional, de novas retiradas das tropas israelitas e da reconstrução de Gaza. Os EUA relataram poucos progressos em qualquer uma destas frentes, embora se espere que os membros do conselho sejam anunciados esta semana.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na quinta-feira que o diplomata búlgaro Nickolay Mladenov foi selecionado como diretor-geral do conselho. Mladenov é um ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores da Bulgária que atuou como enviado das Nações Unidas ao Iraque antes de ser nomeado enviado de paz da ONU para o Médio Oriente de 2015 a 2020.

Durante esse período, manteve boas relações de trabalho com Israel e trabalhou frequentemente para aliviar as tensões entre Israel e o Hamas.

A violência em Gaza continua e três homens foram mortos hoje por tiros israelitas, dois na cidade de Bani Suhaila, no sul, e outro no bairro de Tuffah, na cidade de Gaza. Em resposta a perguntas sobre o incidente em Tuffah, as forças armadas de Israel afirmaram ter disparado e atingido um “terrorista” no norte de Gaza que se aproximou das tropas, mas posteriormente retificaram a localização e disseram que tinha sido no sul.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo. Os ataques israelitas contínuos em Gaza mataram mais de 400 palestinianos, de acordo com autoridades de saúde locais.

As forças armadas israelitas afirmam que todas as ações desde o início do cessar-fogo foram em resposta a violações do acordo