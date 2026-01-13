Ventura atirou a Cotrim: "João, este país não é para quem não está bem da cabeça"

“Faça chuva ou faça sol, Ventura é um farol.” A música de claque foi produzida ali mesmo, em plena arruada pelas ruas de Braga, quando chovia a potes durante a passagem de André Ventura. O candidato do Chega, que tem tido sorte na meteorologia e já o tinha notado, espera que a chuva venha só abençoar e não seja um mau sinal. Uma apoiante, de bandeira na mão, tentava puxar o bom augúrio: não é um casamento, mas “arruada molhada é arruada abençoada.” Independentemente da molha, Ventura aproveitou para o tiro ao alvo ao primeiro-ministro e a Cotrim Figueiredo.

Foi mesmo debaixo de chuva, protegido por guarda-chuvas, que Ventura deu declarações aos jornalistas e, depois de Luís Montenegro ter dito que a “perceção de caos” no SNS “não é a realidade”, acusou o primeiro-ministro de uma “enorme falta de noção do país real”. “Não, doutor Luís Montenegro. A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos. Quando alguém chamado doente urgente tem que esperar 20 horas para ser atendido num hospital. A saúde está de cacos“, acrescentou mais tarde no discurso em Guimarães.

Questionado sobre que poderes tem um chefe de Estado neste assunto, o candidato apoiado pelo Chega foi perentório: “O primeiro que [o PR] pode fazer é dizer ao primeiro-ministro que ele é o maior sem noção do país quando diz que não há caos na Saúde.” Para Ventura, essa chamada de atenção seria chamar o primeiro-ministro à “consciência”.

“Se o primeiro-ministro acha que não há nenhum caos na saúde e que isto é só uma questão de perceção, então está no país errado, não está no país certo. Ou então há um problema pior. Ou então há um problema pior. (…) Se o primeiro-ministro não conhece o país em que vive e os problemas que as pessoas estão a enfrentar esse é também o papel do Presidente da República, alertar para o país real em que se vive”, reiterou.

Para Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa devia ter sido “muito mais exigente quando o Governo levou à Assembleia e depois à Presidência os diplomas sobre a reorganização do Serviço Nacional de Saúde” por considerar que já se sabia que “isto não estava a correr bem”. E, mais do que isso, Ventura disse que esta é “uma razão” para Marcelo “chamar a atenção do que está mal e não andar a cobrir o Governo e a levá-lo ao colo”.