A Presidente interina da Venezuela afirmou nesta quarta-feira que o país vive “uma nova era política”, após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro, ao anunciar a libertação, até agora, de 406 presos políticos.

“A mensagem é a de uma Venezuela que se está a abrir a uma nova era política, uma era que permite compreensão apesar das diferenças e através da diversidade ideológica e política“, disse Delcy Rodríguez, na primeira declaração à imprensa desde que assumiu o poder, depois da captura de Maduro, em 3 de janeiro, numa operação militar dos Estados Unidos.

A líder venezuelana anunciou que Caracas libertou 406 presos políticos desde dezembro, num processo que, referiu, foi iniciado por Maduro.

“O objetivo é abrir espaços políticos, foi o objetivo definido pelo Presidente [Nicolás Maduro] em dezembro de 2025, quando ocorreram 194 libertações”, declarou, falando num púlpito no palácio presidencial de Miraflores, sede do executivo, ao lado do presidente do parlamento e irmão, Jorge Rodríguez, e o ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello.

O processo de libertação “ainda não foi concluído” e “permanece em curso”, garantiu.

Na terça-feira, os opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González Urrutia acusaram o Governo interino da Venezuela de não cumprir a anunciada libertação de presos políticos, sem a qual “não pode haver transição” no país.

“Cinco dias depois de o regime ter anunciado oficialmente uma alegada libertação em massa de presos políticos, não há provas de que tal medida esteja a ser realizada: o número de 116 libertações divulgado pelo regime na segunda-feira, 12 de janeiro, não reflete a realidade no terreno“, declararam Machado e González num comunicado publicado nas redes sociais.

Delcy Rodríguez foi vice-presidente de Maduro desde 2018, dirigindo o temido serviço secreto da Venezuela e a crucial indústria petrolífera do país, que detém as maiores reservas do mundo.

Advogada e política de 56 anos, Rodríguez tomou posse como presidente interina dois dias depois de militares norte-americanos terem capturado Maduro, sob ordens do Presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que os EUA iam gerir a Venezuela.

Apesar de a ter sancionado por violações dos direitos humanos durante o primeiro mandato (2017-2021), Trump recrutou Rodríguez para ajudar a garantir o controlo dos EUA sobre as vendas de petróleo da Venezuela.