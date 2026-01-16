Na última sondagem antes das eleições domingo, António José Seguro continuou a ocupar o primeiro lugar da Tracking Poll da Pitagórica para a CNN Portugal/TVI/JN/TSF. No inquérito divulgado esta sexta-feira — com a maior amostra desde o início da campanha —, o candidato presidencial apoiado pelo PS aparece com 25,1% das intenções de voto, à frente dos 23,0% de André Ventura, que continua em segundo lugar.

O pódio volta a fechar com João Cotrim de Figueiredo, que continua em empate técnico com Seguro e Ventura, mas com 22,3% das intenções de voto — sendo quem mais sobe nesta última sondagem. Como tem sido o registo desta segunda semana de campanha, Henrique Gouveia e Melo (11,6%) e Luís Marques Mendes (11,5%) continuam em queda e, de acordo com este estudo, não têm qualquer hipótese de transitar a uma hipotética segunda fase.

António José Seguro – 25,1% André Ventura – 23,0% João Cotrim de Figueiredo – 22,3% Henrique Gouveia e Melo – 11,6% Luís Marques Mendes –11,5% António Filipe – 2,4% Catarina Martins –2,2% Jorge Pinto – 1,2% Manuel João Vieira – 0,6%

Para fechar a Tracking Poll tal como começou, António Filipe voltou a ocupar o primeiro lugar da corrida à esquerda de António José Seguro, ultrapassando Catarina Martins, que agora fica à frente apenas de Jorge Pinto e Manuel João Vieira.

Para os resultados conhecidos esta sexta-feira, foi recolhida uma amostra de 1200 entrevistas durante os dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±2,89%.

Definidos os hipotéticos cenários de segunda volta, uma vez que António José Seguro, André Ventura e João Cotrim Figueiredo se encontram em empate técnico, o estudo inquiriu também sobre quem ganharia a quem no dia 8 de fevereiro.

No caso de António José Seguro e André Ventura serem os mais votados este domingo — como sugere a Tracking Poll —, o candidato apoiado pelo PS receberia 66% dos votos. Os valores são diferentes, mas o resultado é o mesmo se for Cotrim de Figueiredo em vez de Seguro no duelo com Ventura em fevereiro, com 64% dos inquiridos a preferir votar no liberal do que no presidente do Chega.

Segundo esta sondagem, a corrida até Belém fica mais renhida se a segunda volta for disputada por António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo. Se a vantagem é clara para quem quer que defronte André Ventura — que perde também com Marques Mendes e Gouveia e Melo, se passarem —, a diferença entre Seguro e Cotrim é bastante mais próxima. 46% dos participantes no inquérito da Pitagórica admitem preferir ter como Presidente o candidato socialista, onde 44% aponta para o eurodeputado liberal. Existem, porém, 3% que confessam ainda estar indecisos e outros 6% que votariam em branco ou não votariam em qualquer um dos candidatos.