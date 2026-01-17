Contra a anexação da Gronelândia por parte dos Estados Unidos, milhares de pessoas reúnem-se este sábado na capital dinamarquesa, Copenhaga. Os manifestantes levantam cartazes, bandeiras dos territórios e gritam palavras de ordem como “tirem as mãos da Gronelândia”, “Gronelândia para os gronelandeses” e “a Gronelândia não está à venda”, avançou a AFP. O protesto iniciou-se junto à Câmara Municipal de Copenhaga e deve seguir para a Embaixada dos Estados Unidos.
O território autónomo, que pertence ao Reino da Dinamarca, pode ser o próximo alvo do Governo de Donald Trump, que atacou a Venezuela a 3 de janeiro e depôs o Presidente daquele país, Nicolás Maduro.
O reforço da “segurança nacional” é o argumento apresentado pelos EUA sobre as razões porque deseja intervir na Gronelândia. Trump sustenta que a ilha no Ártico “está rodeada de navios russos e chineses”, e afirma que a Dinamarca “não é capaz” de evitar que a Rússia e a China aumentem a sua influência naquela região.
Veja as melhores imagens da manifestação em Copenhaga contra a venda da Gronelândia.