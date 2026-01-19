O Governo italiano determinou esta segunda-feira o aumento das fiscalizações aos estabelecimentos de hotelaria e restauração no país, após o incêndio no bar na estância de esqui suíça Crans-Montana, onde morreram 40 pessoas, incluindo uma portuguesa.

O Ministério do Interior italiano divulgou que vai intensificar a fiscalização após o incêndio, que foi atribuído a medidas e instalações de segurança inadequadas.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, enviou uma diretiva a todos os presidentes de câmara para aumentar as inspeções nos estabelecimentos públicos, começando pelas normas de segurança contra incêndios.

A tragédia de Crans-Montana levantou a discussão sobre a segurança em estabelecimentos públicos e locais de diversão, noticiou a agência italiana ANSA.

Uma discoteca histórica de Roma, Piper, foi encerrada devido a preocupações de segurança após o incêndio em Crans-Montana.

Na tragédia daquela localidade alpina, ocorrida em 01 de janeiro, além das 40 vítimas mortais, na sua maioria menores de idade, outras 116 pessoas ficaram feridas, a grande maioria com queimaduras graves.

Segundo as investigações preliminares, o incêndio teve origem em artefactos pirotécnicos que incendiaram a espuma de isolamento acústico que cobria o teto, fazendo propagar as chamas por todas as instalações do local de divertimento noturno.