No início da semana, Donald Trump publicou uma montagem feita com recurso a inteligência artificial em que se retratava, juntamente com o vice-presidente JD Vance e o Secretário de Estado Marco Rubio, a oficializar a Gronelândia como território norte-americano, colocando uma bandeira dos Estados Unidos da América entre pedras gronelandesas. Esta sexta-feira, a Casa Branca publicou uma nova montagem que mostra que ou Donald Trump não sabe que não existem pinguins na Gronelândia ou que, no limite, pensa levar estes animais para o território.

“Abracem o pinguim”, lê-se na descrição da fotografia publicada esta sexta-feira na conta oficial da Casa Branca na rede social X. Na imagem, vê-se Donald Trump a caminhar ao lado de um pinguim, que carrega na sua mão uma bandeira norte-americana. As pegadas de ambos — note-se, de iguais dimensões — caminham até às montanhas, onde se encontra uma bandeira da Gronelândia.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Esta publicação é apenas uma de várias que tem vindo a ser publicada tanto na conta oficial do Presidente como na da Casa Branca para ilustrar aquele que tem sido a grande obsessão de Trump nestas últimas semanas: adquirir a Gronelândia. Mas independente do objetivo inicial desta última publicação, os utilizadores da rede social X foram rápidos a notar a incoerência da publicação. Não por motivos políticos, mas simplesmente biológicos.

“Os pinguins vivem no hemisfério sul”, escreve o utilizador que recebeu o maior número de likes nas respostas da publicação original. E não foi o único a fazer este reparo. Dos mais de quatro mil comentários que a publicação gerou em pouco mais de um hora, uma grande parte fez questão de mencionar o aparente engano do administrador da conta ou ilustrador que tratou de pintar esta montagem. “Não existem pinguins na Gronelândia”, repetem milhares online.

Na maior ilha do planeta existem lebres do ártico e alces, que poderiam efetivamente coabitar com os pinguins (se estes vivessem naturalmente no hemisfério norte), mas as outras espécies que lá habitam, como ursos polares e raposas do ártico, são uma forte ameaça à existência hipotética destas aves. Aliás, é o facto de não existirem estes predadores terrestres na Antártida que permite a continuação das espécies de pinguins no hemisfério sul.