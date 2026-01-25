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A misteriosa arma Discombobulator foi, mesmo, usada na operação militar que capturou Nicolás Maduro na Venezuela. Donald Trump confirma publicamente que essa arma, cujo nome pode ser traduzido por arma “desorientadora”, foi decisiva naquela operação porque evitou que o exército venezuelano conseguisse disparar os “mísseis russos e chineses” que poderiam ter sido usados contra os helicópteros que os EUA usaram para chegar até ao Presidente deposto. Mas Trump diz que não pode dar mais detalhes sobre que arma é essa, afinal.

“Eles nunca conseguiram disparar os mísseis. Tinham mísseis russos e chineses prontos, mas não dispararam nenhum“, afirma Donald Trump, numa entrevista ao The New York Post dada na Sala Oval, da Casa Branca. “Nós chegámos, eles pressionaram botões e nada funcionou. Estavam todos preparados para nós”, acrescenta Trump, evitando dar mais detalhes porque não lhe é permitido revelar detalhes técnicos sobre o equipamento.

“Adoraria” falar sobre o tema, afirma o Presidente dos EUA. Porém, alega que não tem “autorização para falar sobre isso”.

Relatos de testemunhas da operação apontam para falhas repentinas nos radares e noutros sistemas de defesa, e houve pessoas a sentir sintomas físicos intensos, incluindo hemorragias nasais e vómitos, alegadamente depois de se ter sentido algum tipo de onda sonora. No entanto, não existem informações independentes que confirmem estas declarações ou que expliquem com precisão qual é a tecnologia utilizada.

Havia “pessoas a deitar sangue pelo nariz” e a “vomitar sangue” – e, subitamente, “todos os nossos sistemas de radar desligaram-se sem razão aparente”, revelou uma das testemunhas citadas pelo The New York Post. “Eles dispararam alguma coisa, senti a minha cabeça a explodir por dentro, não sei descrever – caímos todos para o chão, incapazes de nos movermos depois de sermos atingidos por aquela arma sónica, ou seja lá o que fosse aquilo”, acrescentou essa testemunha.

A chamada arma Discombobulator continua envolta em mistério, sem relatos oficiais quanto à sua existência ou funcionamento, e especialistas apontam que o nome pode ser uma descrição coloquial ou metafórica de algum sistema de guerra eletrónica que a Casa Branca adquiriu mas cuja natureza não revela.

Os comentários de Trump surgiram em resposta a uma pergunta do The News York Post sobre as notícias recentes de que a administração Biden teria comprado uma arma de energia pulsada suspeita de ser do mesmo tipo que causou a “Síndrome de Havana” – o caso de centenas de diplomatas e funcionários de embaixadas norte-americanas em vários países que sofreram episódios graves de enxaquecas, náuseas e até lesões cerebrais.

Maduro encontra-se detido numa prisão federal em Brooklyn, à espera de julgamento por acusações de narcoterrorismo, enquanto Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente, tem mantido a liderança política da Venezuela, de forma interina.