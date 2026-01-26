Trump envia "Czar da Fronteira" para o Minnesota. Demissão do comandante do ICE desmentida pelo Departamento de Segurança Interna

Mais tarde, o governador do estado do Minnesota, Tim Walz, terá telefonado a Donald Trump para pedir um “trabalho conjunto” para lidar com a situação em Minneapolis. “Foi uma ótima chamada, parecemos estar em sintonia”, revelou Trump na rede social Truth. “Disse [a Walz] que iria pedir a Tom Homan que lhe ligasse e que estávamos à procura de criminosos em sua posse. O Governador, com muito respeito, percebeu e disse que estava feliz com a ida de Tom Homan a Minnesota, e eu também”, continuou o Presidente.

Tom Homan, de 64 anos, recebeu de Donald Trump em novembro de 2024 a alcunha de “Czar da Fronteira”, com vista ao cumprimento da sua agenda anti-imigração para o segundo mandato na Casa Branca. Além de já ter desempenhado funções como diretor interino da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) entre janeiro de 2017 e junho de 2018, Homan — um antigo polícia — serviu também durante a administração de Barack Obama.

O destacamento de Tom Homan para aquele estado está a ser encarado como uma forma de controlar os danos na opinião pública sobre a atuação das autoridades anti-imigração, em particular de Gregory Bovino, o comandante da patrulha de fronteira que tem sido o porta-voz e defensor da repressão do ICE. Ao início da tarde, foi revelado que Bovino iria abandonar o estado já esta terça-feira, acompanhado de “alguns agentes”, naquilo que terá sido uma “decisão mútua” de passar o testemunho da responsabilidade pelas operações em Minneapolis para Homan, avança a CNN Internacional. Ao final da noite, a The Atlantic avançou que Bovino teria sido afastado do cargo, citando um funcionário do Departamento de Segurança Interna e outras duas fontes. Segundo a mesma notícia, Bovino deveria regressar ao seu antigo trabalho em El Centro, na Califórnia, onde estava prevista a sua reforma a curto prazo. No entanto, o Departamento de Segurança Interna veio garantir que Bovino “não foi exonerado das suas funções”. “É uma peça fundamental da equipa do Presidente e um grande americano”, escreveu a porta-voz do departamento, Tricia McLaughlin.

Chief Gregory Bovino has NOT been relieved of his duties. As @PressSec stated from the White House podium, @CMDROpAtLargeCA is a key part of the President’s team and a great American. https://t.co/qj3E9B8uzg — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 27, 2026

A informação do envio de Homan para o Minnesota suscitou uma reação positiva da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que, no entanto, tem defendido a atuação dos agentes do ICE naquele estado e que só em janeiro já resultou na morte de dois cidadãos norte-americanos: Renee Good e Alex Pretti.

“Esta é uma boa notícia para a paz, a segurança e a responsabilização em Minneapolis. Trabalhei em estreita colaboração com o Tom ao longo do último ano e ele tem sido um grande trunfo para a nossa equipa — a sua experiência e perspicácia irão ajudar-nos nas nossas investigações de fraude em grande escala, que têm roubado os americanos, e irão ajudar-nos a eliminar ainda mais ameaças à segurança pública e criminosos violentos estrangeiros ilegais das ruas de Minneapolis”, escreveu a governante na rede social X.

Poucos dias após a morte de Alex Pretti em Minneapolis, esta segunda-feira foi oficialmente aberta uma investigação ao incidente que envolveu “múltiplos agentes” do ICE. Esta investigação está a ser dirigida pelo Departamento de Segurança Interna e pelo FBI, avança a CNN Internacional, referindo que estão a rever as imagens gravadas pelas body cams que eram carregadas por pelo menos dois agentes no momento em que Pretti foi baleado fatalmente no protesto de sábado. Existe ainda uma segunda investigação independente que foi aberta pelas autoridades locais de Minnesota.

Um responsável da Casa Branca já veio assegurar também à CNN que o envio de Tom Homan para o Minnesota não põe em risco a continuidade de Kristi Noem. “A secretária Noem continuará a liderar o Departamento de Segurança Interna com a total confiança do presidente. Tom Homan está numa posição única para deixar tudo de lado e concentrar-se exclusivamente em Minnesota para resolver os problemas criados pela falta de cooperação das autoridades estaduais e locais”, vincou o funcionário, que falou à estação americana sem ser identificado.

Por outro lado, Kristi Noem voltou a apelar à liderança democrata naquele estado — cujo principal rosto tem sido o governador Tim Walz, ex-candidato a vice-presidente dos EUA na candidatura de Kamala Harris, em 2024 — para permitir “a parceria estadual e local” reclamada pela Casa Branca. Em causa está o envio de dados dos cidadãos daquele estado com base em alegações ainda não provadas de uma fraude maciça.

This is good news for peace, safety, and accountability in Minneapolis. I have worked closely with Tom over the last year and he has been a major asset to our team— his experience and insight will help us in our wide-scale fraud investigations, which have robbed Americans, and… pic.twitter.com/sLtArl1QcT — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 26, 2026

Aliás, essa suposta fraude foi novamente reiterada por Donald Trump nas redes sociais, que anunciou a realização de uma investigação e apontou para prejuízos astronómicos. “Está a decorrer uma grande investigação sobre a fraude maciça de mais de 20 mil milhões de dólares em benefícios sociais que ocorreu em Minnesota e que é, pelo menos em parte, responsável pelos violentos protestos organizados que estão a ocorrer nas ruas”, indicou.

Trump visou também a congressista democrata Ilhan Omar, um dos seus alvos mais frequentes entre o Partido Democrata, para garantir que a representante do estado do Minnesota no Congresso está igualmente a ser investigada pelo Departamento de Justiça e pelo Congresso. “Deixou a Somália sem NADA e agora tem um património estimado em mais de 44 milhões de dólares. O tempo dirá tudo”, escreveu.

Sondagens na mira de Trump

A controversa atuação do ICE no Minnesota já está a ter repercussões negativas no apoio dos norte-americanos à agenda anti-imigração de Donald Trump.

Segundo uma sondagem divulgada esta segunda-feira pelo YouGov e citada pela NBC, a maioria dos 3.359 inquiridos apoia a abolição do ICE, com 46% a declarar-se favorável a esse cenário, enquando apenas 41% se mostram contra o fim da agência anti-imigração.

Nesse mesmo estudo, conduzido horas depois da morte de Alex Pretti, de 37 anos, no sábado, revelou que 48% dos inquiridos “desaprovam fortemente” a conduta dos agentes do ICE; em sentido inverso, somente 23% “aprovam fortemente” os métodos dos agentes. Há ainda 58% a condenar um comportamento “demasiado agressivo” dos elementos da agência, abordando pessoas — suspeitos ou não de imigração ilegal — com base no seu aspeto físico, tendo apenas 10% considerado que “não era suficientemente agressivo”.

Numa fase em que há já alguns republicanos a distanciarem-se das políticas de linha dura na imigração e que estão a afetar também as liberdades individuais dos próprios norte-americanos, Donald Trump não recuou e fixou um novo alvo: as sondagens.