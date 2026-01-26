Quem é Gregory Bovino, o chefe anti-imigração de Trump acusado de ser um “cosplay nazi” e liderar táticas violentas?

Já em Minneapolis, este mês, “a #MeanGreen [tem estado] a patrulhar no frio, na neve e em todas as condições, prendendo estrangeiros ilegais até que a missão seja cumprida”, publicou Bovino na sexta-feira na rede social X. “Estamos aqui e estamos a tornar a cidade segura”, sublinhou.

The #MeanGreen is patrolling Minneapolis through the cold, through the snow, and through it all arresting illegal aliens until the mission is accomplished. We're here and we're making the city safe.❄️✅#DHS #CBP #USBP #BorderPatrol #OpMetroSurge #Minneapolis #Minnesota pic.twitter.com/Y5aKB91eCs — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) January 23, 2026

No entanto, em pouco mais de duas semanas, Minneapolis assistiu à morte de uma mulher às mãos do ICE, a um segundo tiroteio que envolveu um cidadão venezuelano, a uma escalada de protestos e, já este sábado, a outra morte — a do enfermeiro Pretti — provocada pelos agentes federais.

Bovino garante que apenas quer tornar a cidade segura. E esta tese é corroborada pela Casa Branca. Trump fez uma publicação na Truth Social após as forças de segurança terem matado Alex Pretti. “DEIXEM OS PATRIOTAS DO ICE FAZER O SEU TRABALHO”, lê-se na mensagem. A Casa Branca haveria de considerar Pretti um caso de terrorismo interno e avançar que este estava armado — o que muitos vídeos, devidamente verificados, vieram a confirmar ser falso.

Já JD Vance, vice-Presidente dos Estados Unidos, acusou a “liderança local” do estado do Minnesota de “recusar” os pedidos dos agentes do ICE para trabalharem em cooperação com as autoridades, ele que esteve muito dias em visita no local. “Quando visitei o Minnesota, o que os agentes dos ICE queriam acima de tudo era trabalhar com a polícia local para que as situações não escalassem”, disse.

Também o secretário da Defesa, Pete Hegseth, optou por apoiar Trump, ao dizer a forma como evitar os agentes do ICE: “Não estar aqui ilegais, não atacar os agentes do ICE, obedecer às leis federais e estaduais”.

Após a morte de Pretti, Bovino defendeu os seus agentes em conferência de imprensa, alegando que a situação decorreu de decisões precipitadas do próprio enfermeiro — um argumento contestado por quem analisou os tais vídeos divulgados nas redes sociais.

Apesar de as imagens não mostram nenhuma evidência de que o homem estivesse a tentar ferir alguém, o líder da USBP reforçou a defesa dos agentes. “O facto de eles serem altamente treinados impediu qualquer tiroteio específico contra as forças de segurança, então parabéns às nossas forças de segurança por o terem derrubado antes que ele pudesse fazer isso”, disse Bovino ao programa State of the Union da CNN, este domingo.

A tática de Bovino é conhecida como “turn and burn”: operações rápidas, sem aviso prévio, que evitam protestos e minimizam riscos para os agentes. Mas a abordagem tem sido criticada por criar intimidação generalizada, perfil racial nas detenções e abuso de autoridade, sendo alvo de múltiplas ações judiciais e processos por organizações como a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU). Apesar disso, Bovino mantém a defesa da sua política: “As operações são legais, direcionadas e focadas em indivíduos que representam ameaça grave. Não são aleatórias, nem têm motivação política. Estamos a fazer cumprir a lei”, disse, citado pela imprensa norte-americana.

O seu estilo combina força e publicidade, uma vez que utiliza, também, as redes sociais para promover o trabalho dos agentes federais. Ao publicar as ações das autoridades, Bovino consolida a sua popularidade, transformando cada operação numa peça de comunicação política.

O casaco militar verde que o compara aos oficiais nazis

Um dos elementos que mais tem causado polémica é o casaco militar verde usado durante as operações militares em Minneapolis. O jornal alemão Der Spiegel publicou um artigo em que o acusa de ser um “cosplay nazi”, comparando Bovino a um oficial nazi devido ao corte de cabelo e ao sobretudo que usa frequentemente.

“Não é de admirar que figuras como Bovino estejam a recorrer a modelos testados e aprovados. Enquanto os outros agentes federais parecem usar qualquer coisa que tenham à mão, [Bovino] destaca-se entre a turba de valentões como um elegante oficial da SS se destaca da tumultuosa SA. O corte de cabelo undercut estiloso também está perfeito. Tudo o que falta para o look perfeito é um monóculo“, lê-se.

Outro jornal alemão, o Süddeutsche Zeitung, também analisou o estilo do chefe das forças fronteiriças: “Outros países também tinham estes sobretudos, mas o fato de Bovino completa o aspeto nazi: um corte de cabelo muito curto, como se tivesse levado uma foto de Ernst Röhm [oficial alemão, um dos principais membros do partido nazi] ao barbeiro”.