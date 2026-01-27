Patrick J. Schiltz, chefe de justiça do estado do Minnesota, ordenou que Todd Lyons, o líder interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla inglesa), compareça pessoalmente em tribunal esta sexta-feira, depois de considerar que a administração Trump falhou no cumprimento de ordens judiciais relacionadas com os imigrantes detidos em Minneapolis, noticia o jornal Politico.

De acordo com a mesma fonte, a presença de Lyons é obrigatória e pretende esclarecer as razões deste incumprimento e avaliar eventuais consequências legais.

Na sua decisão, o juiz do Minnesota criticou a forma como as autoridades federais conduziram as detenções neste estado. Segundo Schiltz, o tribunal foi “extremamente paciente” com o Governo, apesar de este ter destacado “milhares de agentes” para o Minnesota “para deter estrangeiros” sem garantir meios para lidar com as “centenas de pedidos de habeas corpus e outros processos judiciais” que, previsivelmente, daí resultariam.

O juiz acrescentou que os responsáveis governamentais asseguraram repetidamente ao tribunal que reconheciam a obrigação de cumprir as ordens judiciais e que tinham tomado medidas para garantir o seu cumprimento no futuro. “Infelizmente, as violações continuam”, escreveu.

A ordem surge um dia depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter ordenado ao “Czar das Fronteiras”, Tom Homan, que fosse para Minnesota e assumisse o comando da fiscalização da imigração, na sequência do segundo homicídio a tiro este mês na cidade.