Se dúvidas ainda existissem, as equipas portuguesas na Liga dos Campeões mostraram na última jornada que tudo pode acontecer até ao derradeiro minuto (literalmente). Em Bilbau, o Sporting ganhou ao Athletic com um golo de Alisson aos 90+4′ que catapultou os leões para uma histórica sétima posição com passagem direta aos oitavos da competição. Na Luz, o Benfica venceu o Real Madrid com um golo de Trubin aos 90+8′ que recolocou os encarnados no 24.º e último lugar com acesso ao playoff, gorando a possibilidade que parecia certa para o Marselha. Os objetivos com que ambos os conjuntos partiam para a última ronda eram difíceis de alcançar mas, no final, acabaram por concretizar-se. Com isso, Portugal voltou a subir no ranking.

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Além de carimbar a subida ao sexto lugar por troca direta com os Países Baixos (que tiveram uma noite para esquecer com as derrotas e respetivas eliminações de PSV e Ajax), Portugal consolidou a sua posição no que diz respeito aos pontos alcançados na temporada de 2025/26 a ponto de ser nesta altura o terceiro melhor na parte do ranking relativa à presente temporada (14,700), logo atrás de Inglaterra (20,069) e Alemanha (15,285) mas à frente de países como Espanha (14,375), Itália (14,250) e França (12,714). Num ano em que até a aproximação da Bélgica começava a preocupar muitos responsáveis nacionais, a resposta das quatro equipas portuguesas esteve à altura. Agora, na Liga Europa, chegava o segundo grande “desafio”.

O contexto era mais favorável. No caso do Sp. Braga, que defrontava nos Países Baixos o Go Ahead Eagles (que tentava ainda uma subida a pique para chegar ao playoff), uma vitória carimbava de forma automática uma posição nos oito primeiros, sendo que até o empate poderia ser suficiente mediante os outros resultados tendo em conta que partia com 16 pontos. Já o FC Porto, a jogar no Dragão com um Rangers que já estava eliminado, estava a uma vaga de entrar também no top 8, precisando de vencer e que um de oito resultados acontecesse depois no resto da jornada. O empate obrigaria a uma matemática bem mais complexa.

No final, ambos cumpriram o objetivo. O FC Porto até começou a perder logo nos minutos iniciais mas fez o resultado final de 3-1 até ao intervalo, gerindo depois a vantagem que valeu o quinto lugar na tabela classificativa final. Logo atrás ficou o Sp. Braga, que com o nulo diante do Go Ahead Eagles terminou em sexto e também eliminou a equipa neerlandesa, confirmando a época desastrosa dos Países Baixos no plano europeu. Assim, os dois conjuntos nacionais estão confirmados nos oitavos da Liga Europa, olhando para o sorteio apenas para perceber quem serão os possíveis adversários que terão pela frente… e que surgem em paralelo esta sexta-feira: Estugarda, Ferencvaros, Ludogorets ou Celtic.

Como ficou a classificação da primeira fase da Liga Europa

1.º Lyon, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 17-5 em golos

2.º Aston Villa, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 14-6 em golos

3.º Midtjylland, 19 pontos: 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 18-8 em golos

4.º Betis, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos

5.º FC Porto, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos

6.º Sp. Braga, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11-5 em golos

7.º Friburgo, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 10-4 em golos

8.º Roma, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13-6 em golos

9.º Genk, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 11-7 em golos

10.º Bolonha, 15 pontos: 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 14-7 em golos

11.º Estugarda, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 15-9 em golos

12.º Ferencváros, 15 pontos: 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 12-11 em golos

13.º Nottingham Forest, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15-7 em golos

14.º Viktoria Plzen, 14 pontos: 3 vitórias e 5 empates, 8-3 em golos

15.º Estrela Vermelha, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7-6 em golos

16.º Celta Vigo, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 15-11 em golos

17.º PAOK, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12-9 em golos

18.º Lille, 12 pontos: 4 vitórias e 4 derrotas, 12-9 em golos

19.º Fenerbahçe, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 10-7 em golos

20.º Panathinaikos, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11-9 em golos

21.º Celtic, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 12-15 em golos

22.º Ludogorets, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-15 em golos

23.º Dínamo Zagreb, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-16 em golos

24.º Brann, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 9-11 em golos

25.º Young Boys, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 10-16 em golos

26.º Sturm Graz, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 5-11 em golos

27.º Steaua, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 9-16 em golos

28.º Go Ahead Eagles, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 6-14 em golos

29.º Feyenoord, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 11-15 em golos

30.º Basileia, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 9-13 em golos

31.º Salzburgo, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 10-15 em golos

32.º Rangers, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 5-14 em golos

33.º Nice, 3 pontos: 1 vitória e 7 derrotas, 7-15 em golos

34.º Utrecht, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 5-15 em golos

35.º Malmö, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 4-15 em golos

36.º Maccabi Telavive, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 2-22 em golos

The 2025/26 league phase is complete ✅#UEL pic.twitter.com/LqA9U8z4K3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 29, 2026

Como ficaram os emparelhamentos para o sorteio do playoff da Liga Europa

Jogo 1: Genk (9.º) ou Bolonha (10.º) vs. Dínamo Zagreb (23.º) ou Brann (24.º)

Genk (9.º) ou Bolonha (10.º) vs. Dínamo Zagreb (23.º) ou Brann (24.º) Jogo 2: Bolonha (10.º) ou Genk (9.º) vs. Brann (24.º) ou Dínamo Zagreb (23.º)

Bolonha (10.º) ou Genk (9.º) vs. Brann (24.º) ou Dínamo Zagreb (23.º) Jogo 3: Estugarda (11.º) e Ferencváros (12.º) vs. Celtic (21.º) ou Ludogorets (22.º)

Estugarda (11.º) e Ferencváros (12.º) vs. Celtic (21.º) ou Ludogorets (22.º) Jogo 4: Ferencváros (12.º) ou Estugarda (11.º) vs. Ludogorets (22.º) ou Celtic (21.º)

Ferencváros (12.º) ou Estugarda (11.º) vs. Ludogorets (22.º) ou Celtic (21.º) Jogo 5: Nottingham Forest (13.º) ou Viktoria Plzen (14.º) vs. Fenerbahçe (19.º) ou Panathinaikos (20.º)

Nottingham Forest (13.º) ou Viktoria Plzen (14.º) vs. Fenerbahçe (19.º) ou Panathinaikos (20.º) Jogo 6: Viktoria Plzen (14.º) ou Nottingham Forest (13.º) vs. Panathinaikos (20.º) ou Fenerbahçe (19.º)

Viktoria Plzen (14.º) ou Nottingham Forest (13.º) vs. Panathinaikos (20.º) ou Fenerbahçe (19.º) Jogo 7: Estrela Vermelha (15.º) ou Celta Vigo (16.º) vs. PAOK (17.º) ou Lille (18.º)

Estrela Vermelha (15.º) ou Celta Vigo (16.º) vs. PAOK (17.º) ou Lille (18.º) Jogo 8: Celta Vigo (16.º) ou Estrela Vermelha (15.º) vs. Lille (18.º) ou PAOK (17.º)

Como ficam depois os possíveis cenários para os oitavos da Liga Europa

Lyon (1.º): vencedor do jogo 7 ou vencedor do jogo 8

Aston Villa (2.º): vencedor do jogo 8 ou vencedor do jogo 7

Midtjylland (3.º): vencedor do jogo 5 ou vencedor do jogo 6

Betis (4.º): vencedor do jogo 6 ou vencedor do jogo 5

FC Porto (5.º): vencedor do jogo 3 ou vencedor do jogo 4

Sp. Braga (6.º): vencedor do jogo 4 ou vencedor do jogo 3

Friburgo (7.º): vencedor do jogo 1 ou vencedor do jogo 2

Roma (8.º): vencedor do jogo 2 ou vencedor do jogo 1

Os jogos da oitava e última jornada da Liga Europa

FC Porto-Rangers, 3-1 (Rodrigo Mora 27′, Francisco Moura 36′ e Fernández p.b. 41′; Gassama 6′)

Lille-Friburgo, 1-0 (Giroud 90+2′)

Betis-Feyenoord, 2-1 (Antony 17′ e Abde Ezzalzouli 32′; Tengestedt 77′)

Aston Villa-Salzburgo, 3-2 (Rogers 64′, Mings 76′ e Jimoh-Aloba 87′; Lindelöf p.b. 33′ e Yeo 49′)

Estrela Vermelha-Celta Vigo, 1-1 (Bruno Duarte 89′; Fer López 88′)

Lyon-PAOK, 4-2 (Himbert 34′, Merah 55′, Karabec 88′ e Rodríguez 90+3′; Giakoumakis 20′ e Meite 66′)

Celtic-Utrecht, 4-2 (Nygren 6′, Viergever p.b. 10′, Engels 19′ e Trusty 66′; De Wit 44′ e Blake 62′)

Maccabi Telavive-Bolonha, 0-3 (Rowe 35′, Orsolini 47′ e Pobega 90+4′)

Basileia-Viktoria Plzen, 0-1 (Panos, 39′)

Midtjylland-Dínamo Zagreb, 2-0 (Simsir 49′ e Jensen 74′)

Ludogorets-Nice, 1-0 (Stanic 42′)

Nottingham Forest-Ferencváros, 4-0 (Ötvös p.b. 17′, Igor Jesus 21′ e 55′ e McAtee 90′)

Sturm Graz-Brann, 1-0 (Kiteishvili 85′)

Steaua-Fenerbahçe, 1-1 (Cisotti 71′; Yüksek 19′)

Estugarda-Young Boys, 3-2 (Undav 6′, Demirovic 7′ e Chema Andrés 90′; Gigovic 42′ e Lauper 57′)

Panathinaikos-Roma, 1-1 (Taborda 58; Ziólkowski 80′)

Go Ahead Eagles-Sp. Braga, 0-0

Genk-Malmö, 2-1 (Heymans 45′ e Karetsas 82′; Ali 4′)

Como estava a classificação antes da última jornada da Liga Europa

1.º Lyon, 18 pontos: 6 vitórias e 1 derrota, 14-3 em golos

2.º Aston Villa, 18 pontos: 6 vitórias e 1 derrota, 11-4 em golos

3.º Friburgo, 17 pontos: 5 vitórias e 2 empates, 10-3 em golos

4.º Midtjylland, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 16-8 em golos

5.º Sp. Braga, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11-5 em golos

6.º Roma, 15 pontos: 5 vitórias e 2 derrotas, 12-5 em golos

7.º Ferencváros, 15 pontos: 4 vitórias e 3 empates, 12-7 em golos

8.º Betis, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11-6 em golos

9.º FC Porto, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 10-6 em golos

10.º Genk, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9-6 em golos

11.º Estrela Vermelha, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6-5 em golos

12.º PAOK, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 10-5 em golos

13.º Estugarda, 12 pontos: 4 vitórias e 3 derrotas, 12-7 em golos

14.º Celta Vigo, 12 pontos: 4 vitórias e 3 derrotas, 14-10 em golos

15.º Bolonha, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 11-7 em golos

16.º Nottingham Forest, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 11-7 em golos

17.º Viktoria Plzen, 11 pontos: 2 vitórias e 5 empates, 7-3 em golos

18.º Fenerbahçe, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9-6 em golos

19.º Panathinaikos, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10-8 em golos

20.º Dínamo Zagreb, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 12-14 em golos

21.º Lille, 9 pontos: 3 vitórias e 4 derrotas, 11-9 em golos

22.º Brann, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 9-10 em golos

23.º Young Boys, 9 pontos: 3 vitórias e 4 derrotas, 8-13 em golos

24.º Celtic, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 9-13 em golos

25.º Ludogorets, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 11-15 em golos

26.º Feyenoord, 6 pontos: 2 vitórias e 5 derrotas, 10-13 em golos

27.º Basileia, 6 pontos: 2 vitórias e 5 derrotas, 9-12 em golos

28.º Salzburgo, 6 pontos: 2 vitórias e 5 derrotas, 8-12 em golos

29.º Steaua, 6 pontos: 2 vitórias e 5 derrotas, 8-15 em golos

30.º Go Ahead Eagles, 6 pontos: 2 vitórias e 5 derrotas, 6-14 em golos

31.º Rangers, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, 4-11 em golos

32.º Sturm Graz, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, 4-11 em golos

33.º Nice, 3 pontos: 1 vitória e 6 derrotas, 7-14 em golos

34.º Utrecht, 1 ponto: 1 empate e 6 derrotas, 3-11 em golos

35.º Malmö, 1 ponto: 1 empate e 6 derrotas, 3-13 em golos

36.º Maccabi Telavive, 1 ponto: 1 empate e 6 derrotas, 2-19 em golos