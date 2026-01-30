Acompanhe o nosso liveblog sobre política e sobre o rescaldo da depressão Kristin

O comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, desloca-se esta sexta-feira à Marinha Grande (Leiria) com o ministro da Presidência, numa visita às áreas afetadas.

Joergensen acompanha António Leitão Amaro numa “visita às áreas afetadas do concelho”, que arranca às 10h15 na Câmara Municial da Marinha Grande, e que conta também com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, de acordo com a agenda do ministro da Presidência, divulgada esta sexta-feira.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social X que Dan Joergensen, estaria em “Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos”, numa visita que já estava prevista – focada nos temas do alojamento acessível e das interligações — e que incluirá agora esta dimensão.

Spoke with Prime Minister @LMontenegro_PT to express my deepest solidarity following the extreme impact of Storm Kristin in Portugal. The loss of life and destruction to infrastructure are heartbreaking. My gratitude goes to the teams working to ensure citizens’ safety and to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2026

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em “contacto estreito” com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

Commission is in close contact with national authorities and ENTSO-E, stands ready to support. I’ll be in Lisbon Friday. Top priority is ensuring citizens' safety and restoring power supplies. — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) January 28, 2026

Leitão Amaro, lê-se ainda na nota divulgada, desloca-se às 12h30 ao Hospital de Leiria, às 14h00 ao Hospital da Figueira da Foz, e, duas horas depois, vai estar em Meirinhas, município de Pombal, para uma “visita às áreas afetadas do Parque Industrial”.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]