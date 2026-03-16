A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que vai disponibilizar 20 milhões de euros em assistência humanitária a Moçambique, para ajudar o país a lidar com as consequências das cheias e do conflito em Cabo Delgado.

Em comunicado, o executivo comunitário refere que mais de 610 mil pessoas estão deslocadas devido ao conflito em Cabo Delgado e “as cheias agravaram a crise desde dezembro”.

“Estes fundos cobrem assistência alimentar, cuidados de saúde, proteção, acesso a água potável e educação para crianças afastadas da escola pela violência e pelos desastres”, lê-se no comunicado.

Estes fundos foram anunciados no dia em que a comissária para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, viaja para Maputo e numa altura em que o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, se encontra numa visita a Bruxelas, onde se irá reunir esta terça-feira com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Citada no comunicado, Hadja Lahbib refere que, “não é porque uma crise deixa de fazer manchetes que o sofrimento para”.

“A UE mantém-se [comprometida], é isso que significa ser um doador com princípios. Enquanto outros parceiros recuam e o direito humanitário enfrenta uma pressão sem precedentes, a ajuda da UE continua a chegar às pessoas que precisam, onde quer que estejam”, afirma.

Estes 20 milhões destinados a Moçambique inserem-se num pacote de 36 milhões esta segunda-feira anunciado pela Comissão Europeia para seis países da África Austral.

O executivo refere que os restantes 16 milhões “destinam-se a combater a desnutrição e a responder a emergência de saúde em Angola, Madagáscar, Maláui, Zâmbia e Zimbabué, sendo que seis milhões estão reservados especificamente para a preparação para desastres em toda a região”.

O Presidente moçambicano iniciou no sábado uma visita de trabalho à UE para reforçar e aprofundar as relações de cooperação, prevendo-se um encontro com presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Em comunicado, a Presidência da República avançou que a visita do Presidente moçambicano, Daniel Chapo, à sede da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, visa reforçar as relações “em diversos domínios de interesse comum” com este organismo, prevendo-se um encontro com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.