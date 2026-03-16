A eleição foi oficializada a 8 de março de 2026. Fez a primeira declaração ao país através de um comunicado. Nunca apareceu em público. A ausência do novo Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, levanta cada vez mais dúvidas sobre o seu estado de saúde e sobre o seu paradeiro. O que parece ser certo é que o aiatola ficou ferido na sequência dos ataques israelo-americanos que mataram o pai e antecessor.

Numa conferência de imprensa esta segunda-feira, Donald Trump levantou a possibilidade de o novo Líder Supremo estar morto. “Muitos dizem que está desfigurado, que perdeu uma perna ou que está magoado. Outros até dizem que está morto. Nunca ouvi ninguém a dizer que está 100% saudável”, constatou o Presidente norte-americano, que considerou “estranho” que nunca tenha aparecido em público. “Não sabemos se está morto ou não.”

Neste contexto, multiplicam-se os rumores e informações sobre a saúde e do paradeiro do novo Líder Supremo iraniano. Esta segunda-feira, surgiram duas novas informações — que nunca foram confirmadas oficialmente por Teerão. A primeira tem a ver com uma possível ida de Mojtaba Khamenei para a Rússia, onde estaria a receber tratamentos médicos. A segunda relaciona-se com a possibilidade de ter escapado aos ataques norte-americanos por um triz por ter ido passear para o jardim.

Putin terá pedido a Mojtaba Khamanei para ir para a Rússia

A notícia saiu num jornal do Kuwait — o Al-Jarida — durante o fim de semana: o novo Líder Supremo iraniano teria ido num helicóptero militar para a Rússia, onde estaria a receber tratamento médico num hospital de Moscovo. Mojtaba Khamenei teria ficado ferido com alguma gravidade na sequência dos ataques israelo-americanos do passado dia 28 de fevereiro.

Alegadamente, segundo o jornal Al-Jarida, Mojtaba Khamenei teria sido levado para a Rússia e alvo de uma cirurgia bem sucedida num hospital de Moscovo, informaram fontes próximas do Líder Supremo àquele órgão de comunicação social. Teria sido o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a sugerir que o aiatola fosse para a capital russa para receber tratamento médico.

Esta segunda-feira, num briefing aos jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi confrontado sobre o assunto. Em vez de negar categoricamente, o responsável da presidência russa não confirmou, nem desmentiu o teor destas informações. “Nunca comentamos essas informações”, limitou-se a dizer, citado pela agência de notícias TASS. A Rússia é, neste momento, um dos principais apoios do regime iraniano — e terá mesmo fornecido informações confidenciais ao Irão.

Mojtaba Khamenei terá ficado ferido numa perna sem gravidade

Outra informação, esta mais sustentada, foi avançada esta segunda-feira pelo Telegraph. O jornal britânico teve acesso a um áudio que mostra vários altos cargos no regime iraniano a indicar que Mojtaba Khamenei escapou por um triz aos ataques aéreos israelo-americanos que causaram a morte do pai e antecessor.

No áudio, ouve-se Mazaher Hosseini — responsável pelo cumprimento do protocolo no gabinete de Ali Khamenei — a falar com membros da Guarda Revolucionária no dia 28 de fevereiro, data do início dos ataques. Mojtaba Khamenei foi um dos alvos de Israel e dos Estados Unidos, mas escapou à morte porque foi dar um passeio ao jardim onde foi “fazer alguma coisa”.

“A vontade de Deus era que Mojtaba fosse ao jardim fazer alguma coisa e depois voltou. Estava no exterior e ouviu que atingiram o edifício com um míssil. A sua mulher foi martirizada num instante”, diz Mazaher Hosseini. “Esses diabos consideraram diferentes localizações dentro do complexo para atacar — um dos quais era o local onde estava o Líder Supremo”, ouve-se no áudio.

Mojtaba Khamenei vivia no mesmo local — com vários edifícios — que o pai e outros familiares em Teerão. Israel e os Estados Unidos atacaram vários pontos desse complexo ao mesmo tempo no dia 28 de fevereiro. Apesar disso, segundo as indicações de Mazaher Hosseini, o novo Líder Supremo terá ficado apenas com “um leve ferimento na perna”.