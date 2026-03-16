Oito pescadores foram esta segunda-feira resgatados com vida depois de a embarcação em que seguiam ter naufragado ao largo da Póvoa de Varzim, disse esta segunda-feira a comandante da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Mónica Martins.

O naufrágio ocorreu cerca das 08h00, quando a embarcação de pesca costeira “Caminho da Boa Viagem”, que se encontrava a operar a cerca de 10 milhas do porto da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, começou a meter água e acabou por virar.

Segundo explicou Mónica Martins, o alerta chegou às autoridades às 08h38, através do armador de uma embarcação que se encontrava nas proximidades.

De imediato foi ativada a estação salva-vidas da Póvoa de Varzim “Patrão Sérgio”, ao mesmo tempo que foi acionado o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) e solicitado apoio da Força Aérea Portuguesa.

No entanto, segundo a comandante, duas embarcações de pesca que se encontravam nas imediações, a “Silva Marques” e a “São Donato”, conseguiram recolher rapidamente os tripulantes que tinham caído à água.

Quando o salva-vidas chegou ao local, limitou-se a efetuar o transbordo dos pescadores, transportando-os depois para terra.

Os tripulantes foram posteriormente encaminhados para o Hospital da Póvoa de Varzim, com apoio dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e do INEM.

De acordo com a comandante da Polícia Marítima, os pescadores encontram-se fora de perigo, apesar de um deles apresentar um traumatismo numa perna e alguns sinais de hipotermia e estarem afetados psicologicamente.

Entre os oito tripulantes resgatados, contam-se seis pescadores de nacionalidade indonésia e dois portugueses, sendo o mestre da embarcação nacional.

A comandante acrescentou que vários fatores ajudaram a que o resgate decorresse com rapidez e sem vítimas.

“Houve muita coisa que facilitou a operação. O facto de ser durante o dia, o mar ainda estar bom e, acima de tudo, as duas embarcações que estavam nas imediações e que se deslocaram de imediato”, referiu.

Quanto à embarcação sinistrada, a responsável explicou que, à última informação disponível, ainda permanecia parcialmente à superfície, embora a probabilidade de se afundar totalmente seja elevada.

“Agora, tudo depende das iniciativas do armador. Se tenta recuperar a embarcação através de um reboque, mas tem que ser feito muito rapidamente, porque o estado em que a embarcação já aparenta, rapidamente irá ao fundo”, explicou.

As autoridades marítimas vão agora realizar averiguações para apurar as causas do naufrágio.