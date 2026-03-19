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O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia convocou esta quinta-feira o encarregado de negócios russo em Tallinn para protestar contra uma violação do espaço aéreo estónio por um caça russo, perto da ilha de Vaindloo, no Golfo da Finlândia.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de receber o encarregado de negócios da embaixada da Rússia e entregou uma nota referente a uma violação do espaço aéreo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Margus Tsahkna, em comunicado.

Vários aviões italianos da missão de vigilância aérea da NATO no Báltico foram esta quinta-feira destacados da base aérea de Amari para realizar um voo de identificação após um caça russo SU-30 ter entrado no espaço aéreo estónio, onde “permaneceu durante aproximadamente um minuto”.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa da Estónia, o caça russo “não tinha plano de voo” e não contactou os serviços de controlo de tráfego aéreo por rádio, marcando “a primeira violação do espaço aéreo” por uma aeronave originária da Rússia “este ano”.

A primeira-ministra da Estónia, Kristen Michal, afirmou nas redes sociais que “o modus operandi da Rússia mantém-se inalterado”, tendo “um caça russo violado o espaço aéreo”.

Russia’s pattern does not change. Yesterday a Russian fighter jet violated our airspace. NATO works. Our skies are monitored, protected and defended at all times. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) March 19, 2026

No entanto, assegurou a chefe de Governo, a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está a funcionar.

“Os nossos céus são monitorizados, protegidos e defendidos a todo o momento”, disse.