Dois homens, de 30 e 41 anos, foram detidos esta quinta-feira pela GNR por serem suspeitos de furtos e de tráfico de droga na localidade de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

Em comunicado, a GNR revelou que as detenções foram efetuadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Odemira, sendo os dois homens suspeitos dos crimes de furto qualificado e tráfico de estupefacientes.

“No âmbito de uma investigação por crime de furtos qualificados, ocorridos na localidade de Vila Nova de Milfontes, os militares realizaram diligências que culminaram na identificação e localização dos suspeitos”, pode ler-se.

A GNR realizou ainda duas buscas domiciliárias, as quais permitiram apreender 15 doses de cocaína, três doses de haxixe, uma balança digital e duas facas com resíduos de produto estupefaciente.

Da apreensão constam ainda três telemóveis, 645 euros em numerário, um tablet, uma coluna de som, uma carabina de ar comprimido, uma consola de jogos e dois comandos para a mesma, uma botija de óxido nitroso de 3,3 litros e diversas peças de vestuário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Odemira, disse a GNR, explicando que o homem detido pelo crime de furto qualificado vai ser presente a 1.º interrogatório judicial nesse mesmo tribunal, na sexta-feira.

Também num comunicado divulgado esta quinta-feira, a GNR anunciou a detenção, igualmente no concelho de Odemira, mas em São Teotónio, de um homem, de 18 anos, por tráfico de droga.

Esta detenção foi realizada, na terça-feira, através do Posto Territorial de São Teotónio do Destacamento Territorial de Odemira.

Os militares, que efetuavam uma ação de policiamento em São Teotónio direcionada para o combate ao tráfico de droga, abordaram um homem que mostrou “algum nervosismo e um comportamento suspeito”.

Por isso, foi alvo de uma revista pessoal de segurança, tendo a GNR constatado que “se encontrava na posse de produto estupefaciente”, pelo que foi detido.

A guarda apreendeu, segundo o comunicado, 35 doses de haxixe.

O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Odemira.