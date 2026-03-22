O Presidente da República felicitou este domingo o atleta Isaac Nader pela obtenção da medalha de prata na prova dos 1.500 metros no Campeonato do Mundo de Pista Coberta, destacando “mais uma prestação de alto nível”.

“O atleta luso junta este vice-título mundial em pista curta obtido em Torún, na Polónia, ao título mundial da distância, ao ar livre, obtido em setembro passado em Tóquio, numa clara demonstração da sua qualidade competitiva, que muito orgulha o Presidente da República e todos os portugueses”, refere António José Seguro, numa nota publicada na página oficial da Presidência.

O Chefe de Estado já tinha saudado a atleta Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento nos mesmos mundiais.

Isaac Nader sagrou-se vice-campeão do mundo dos 1.500 metros em pista curta, em Torun, na Polónia, atrás do espanhol Mariano García, após a conquista do título ao ar livre em Tóquio2025.

O algarvio, de 26 anos, detentor da melhor marca da temporada entre os finalistas, com 03.32,44 minutos, terminou no segundo lugar, em 03.40,06, atrás de Garcia, campeão mundial dos 800 metros em Belgrado2022 (03.39,63), enquanto o australiano Adam Spencer terminou no terceiro posto (03.40,26).

Isaac Nader, que este ano já bateu os recordes nacionais dos 800, 1.500 e 3.000 metros, conquistou a terceira medalha nacional na distância em pista curta, depois da vitória de Rui Silva, em Lisboa2001 e da do bronze de Mário Silva, em Sevilha1991.

O meio-fundista do Benfica conquistou a segunda medalha lusa em Torun2026.