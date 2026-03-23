As repentinas cheias na ilha de Oahu, Havai, obrigaram ao resgate de 236 pessoas — 10 em hipotermia — e a evacuações em várias áreas desde a última sexta-feira, com destaque para habitações junto a uma barragem que as autoridades temem que transborde, noticia a CNN. Para já, não há registo de mortos ou desaparecidos.

Estas são as piores cheias das últimas duas décadas, de acordo com o governador do Havai, Josh Green, numa conferência de imprensa, citado pela emissora norte-americana. Os efeitos desta tempestade podem fazer-se sentir com ainda mais intensidade, uma vez que houve outra há uma semana, tornando a capacidade de absorção do solo ainda menor.

As Hawaii endures its worst flooding in more than 20 years, officials were urging people in hard-hit areas to "LEAVE NOW." Muddy floodwaters smothered vast stretches of Oahu's North Shore, a community world-renowned for its big-wave surfing. Raging waters lifted homes and cars… pic.twitter.com/ns5Xo8pwKE — CBS News (@CBSNews) March 21, 2026

A barragem que as autoridades temem que venha a transbordar é a de Wahiawa, próxima da costa norte de Oahu. De acordo com o Departamento de Gestão de Emergências de Oahu, na última sexta-feira a barragem corria risco de colapso ou quebra, com “potencial de inundação com risco de vida” para aqueles que vivem perto de Wahiawa. Os alertas foram, entretanto, suspensos às 15h locais de sábado (1h00 de domingo em Portugal). Mas a tempestade “ainda vai durar mais dois dias”, alertava no sábado Josh Green.

Além dos desalojados, também houve danos materiais. Green antecipa que o fenómeno extremo pode vir a causar prejuízos na ordem dos mil milhões de dólares (cerca de 870 milhões de euros) nos setores público e privado do Havai.

Jason Momoa, conhecido ator de Hollywood, foi um dos havaianos afetados pelas tempestades assolam a ilha e conseguiu sair da ilha. “Estou com a minha família. Saímos de North Shore [próximo da barragem de Wahiawa]… ficámos sem luz. Por enquanto, estamos seguros, mas há muitas pessoas que não estão”, partilhou no último domingo o ator nas suas redes sociais. “A situação em North Shore está muito complicada, agora”, acrescentou.