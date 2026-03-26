A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira avisos de mau tempo, vento forte e agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, recomendando aos proprietários de embarcações que adotem precauções de segurança.

Os avisos, que vigoram até às 18h00 de sexta-feira, foram emitidos por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e as previsões apontam para vento de força 7 (51 a 62 quilómetros por hora) de qualquer direção.

Em relação ao estado do mar, a ondulação será de 2 a 3 metros na costa norte da ilha da Madeira, aumentando temporariamente para 2,5 a 4 metros durante a noite, ao passo que na costa sul as ondas não deverão ultrapassar 1,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda à comunidade marítima que adote precauções por forma a garantir a segurança das embarcações e alerta a população para o perigo da circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como para as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.