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A Guarda Revolucionária do Irão afirmou esta quinta-feira ter atacado e atingido vários alvos em Israel e nos países do Golfo Pérsico, ao 26.º dia de conflito na região.
De acordo com um comunicado divulgado pela agência iraniana Tasnim, ligada ao Corpo da Guarda da Revolução Islâmica iraniana (IRGC), o Irão atingiu alvos com drones e mísseis, como a base Al Azraq na Jordânia, a base Sheikh Isa no Bahrein e Alí al Salem e Arifjan no Kuwait, na 79.ª vaga de bombardeamentos.
Além disso, lançou ataques contra centros “estratégicos, militares e de segurança” no norte de Israel com “ataques contínuos de mísseis” na 80.ª vaga, coordenados com a milícia xiita libanesa Hezbollah.
Uma nova série de ataques com mísseis atingiu mais de 70 pontos em Haifa, Dimona e Khadra, também em Israel, ainda de acordo com a Tasnim.
O IRGC afirmou ter atingido um avião F-18 norte americano — o que o Comando Central de dos Estados Unidos (CENTCOM), responsável pelas operações militares dos EUA no Médio Oriente, negou e o porta-aviões Abraham Lincoln.
Israel anunciou esta quinta-feira ter sido alvo de vários ataques provenientes do Irão, segundo as Forças de Defesa (FDI), que não causaram feridos.
Também o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter intercetado drones.