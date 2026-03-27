O tribunal impediu, esta quinta-feira, que a administração de Donald Trump classificasse a Anthropic como um “risco para a cadeia de abastecimento” e cortasse todos os trabalhos da empresa de Inteligência Artificial com o Pentágono, revela a imprensa norte-americana.

A juíza Rita Lin decidiu a favor da Anthropic, que processou o governo no início deste mês para impedir que fosse adicionada à ‘lista negra’ de riscos para a segurança nacional. Na altura, acusaram a Casa Branca de uma tentativa “sem precedentes e ilegal” de punir a empresa por discursos protegidos pela Primeira Emenda — que garante proteção praticamente absoluta à liberdade de expressão e às críticas ao governo.

“Nada no estatuto governativo apoia a noção Orwelliana que uma companhia norte-americana pode ser classificada como um potencial adversário e um sabotador dos EUA só porque expressam desacordo com as decisões do governo”, escreveu a juíza.

Ao impedir que Washington intitulasse a empresa como um “risco”, a decisão da juíza permite que os trabalhadores do governo continuem a utilizar o modelo Claude AI da empresa. Além disso, o tribunal contraria também Trump, que emitiu um pedido para que todas as agências federais cessassem “imediatamente todo o uso da tecnologia da Anthropic”.

Rita Lin detalhou que a decisão só seriam formalizada daqui a uma semana, para dar tempo ao governo de recorrer.

“Estamos gratos com o tribunal pela decisão rápida e satisfeitos por concordarem que a Anthropic provavelmente terá sucesso nos procedimentos legais. (…) Apesar de o caso ser necessário para a proteção da Anthropic, dos nossos clientes e dos nossos parceiros, o nosso foco continua a ser trabalhar de forma produtiva com o governo para assegurar que todos os americanos beneficiam de uma IA segura e de confiança”, reagiu um porta-voz da Anthropic.