Um grupo de agricultores espanhóis em protesto derramou cerca de 15 mil litros de leite de origem portuguesa após ter intercetado um camião cisterna que vinha de Portugal com destino à fábrica de uma empresa de processamento de produto lácteos no município de Curtis, na Corunha, avança o jornal El Mundo.

Este foi apenas mais um episódio que tem vindo a marcar a série de manifestações do sindicato Unións Agrarias, que tem vindo a denunciar a entrada de leite importado — de França ou Portugal, neste caso — no mercado nacional. “A UE afirma não ter encontrado provas de que um afluxo maciço de leite estrangeiro esteja a distorcer o mercado”, escreve o movimento nas redes sociais, onde mostram fotografias do derrame provocado.

A @Xunta di non atopara indicios dunha entrada masiva de leite foráneo que estea a distorsionar o mercado. A nós abóndanos con poñernos ás portas das plantas para comprobar a constante entrada das cisternas

⛔️???? Se as administracións non actúan, terannos enfronte! pic.twitter.com/sZJLccQcTY — Unións Agrarias-UPA (@unions_agrarias) March 27, 2026

Segundo o sindicato, a importação do leite português está a “prejudicar gravemente a viabilidade económica dos produtores locais”. “Se as administrações não atuam, vão ter de lidar connosco”, acrescentam, numa nova crítica ao governo local da Galiza — que acusam de estar a perturbar o mercado através da entrada “massiva” de leite estrangeiro naquela região.