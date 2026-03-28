1233,3kWh poupados 1233,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Carlos César: PS não se diminui se for "parte da solução"

Este artigo tem mais de 6 meses

No XXV Congresso do PS, o presidente socialista criticou o executivo de Luís Montenegro e defendeu que o partido não "se ajoelha quando propõe e contribui" para o "bom governo".

i

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Carlos César criticou o Governo e assumiu que o PS deve fazer “parte da solução” para um país bem governado e não se “deve sentir diminuído por contribuir”. No discurso no segundo dia do XXV Congresso do PS, em Viseu, o presidente do PS alertou que “não bastam os que cá estão” e apelou à “união”.

“Portugal precisa de mudar a forma como está a ser governado. Portugal precisa de outro Governo”, realçou o presidente, colocando o PS como “parte da solução” para um país bem governado. “Nunca em tão pouco tempo foi tanto dito e não cumprido, e nunca em tão pouco tempo foi tanto feito com tanto defeito”, disse sobre o Governo que “continua a dedicar mais atenção à oposição ao PS e ao namoro com a extrema-direita do que à resolução de todos e de cada um desses problemas que persistem ou que se intensificam”.

Ainda assim, acrescentou Carlos César, “o PS, deve continuar a demonstrar querer ser parte das soluções e não apenas parte da crítica e da denúncia, em que deve ser assertivo e distintivo, lembrando ao Governo que é dele que depende a estabilidade política”.

Mais do que isso, assegurou que o que “deve mover” o PS “é o bom Governo” e que não se deve “sentir diminuído, nem o líder se deve sentir, por procurar contribuir para isso; pelo contrário, o país é que fica diminuído com os que ignoram ou se furtam a essa colaboração”.

Para César, “não é o PS que se ajoelha quando propõe e contribui; é o Governo que, na sua surdez e no seu défice democrático, perde e faz perder o país”. E para que tal aconteça, argumenta, é preciso “cooperação interna construtiva, para a qual devem ser tidos não só os partidos políticos como os parceiros sociais, os investidores e os gestores, as empresas, as instituições universitárias, culturais e científicas, públicas e privadas, as ordens profissionais, bem como os movimentos”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O presidente do PS considerou que agora é altura para “diligentemente, renovar, capacitar, unir e ajustar a resposta do partido ao Portugal concreto e às novas dimensões e exigências reformistas que a participação dos cidadãos, as motivações das pessoas, as ambições dos jovens e as realidades económicas e sociais emergentes requerem”.

E concluiu: “São tarefas que José Luís Carneiro deve liderar.” Alertou, porém, que para isso “não bastam os que cá estão”, realçando que a “incumbência é acrescida: temos mesmo de trabalhar, mas para todos, e provarmos que somos os melhores”.

César explicou que é preciso ter a consciência de que a diferença para os portugueses “não é só entre direita e esquerda”, mas “a diferença é quem e sobre o que cada força política é melhor do que a outra”. “A exigência é, pois, uma exigência de clareza, de atualidade, de proximidade e de qualidade, mais do que um enunciado de proclamações ideológicas.”

Sublinhou, portanto, que está tudo esclarecido sobre ideologias e realça que o PS não é um “mero partido de ocasião”, mas sim uma “força política empenhada na proteção da fronteira entre a liberdade económica e a igualdade de oportunidades, evitando que uma prejudique a outra”.

Destacou que o PS não prescinde da “máxima liberdade no Estado de Direito”, que é uma “força política defensora do Estado que é necessário, do Estado descentralizado mas simultaneamente envolvido na proteção social, na segurança das pessoas e no estímulo às suas iniciativas e à sua criatividade”.

“Somos da esquerda democrática e perseverante, que contraria as narrativas da inevitabilidade das desigualdades e do conformismo com a pobreza; somos uma força política moderada, mas corajosa e inovadora, que se distingue do conservadorismo e se exercita no reformismo progressista”, salientou Carlos César, garantindo, numa altura de guerra, que os socialistas rejeitam “formas intrusivas e atos de guerra que se processem para além do que esses países necessitariam para a sua defesa ou dos seus interesses reconhecidos adequadamente como legítimos”.

Carlos César avisou que no Congresso do PS não “se esgotam os debates que devem reanimar e atualizar” o partido e que os socialistas não podem “pensar em voltar a merecer a confiança maioritária dos portugueses só porque foi melhor em momentos do passado”. “Temos de novo de provar a nossa solvência política, ou seja que somos merecedores desse crédito.”

Seguro tem “missão” de defender “equilíbrio democrático” perante “coligações negativas”

Sobre as autárquicas e as presidenciais, Carlos César considerou que o partido cumpriu. As primeiras, porque “confinaram a extrema-direita a uma representação irrisória” e, as segundas, dizendo que o PS apoiou “no tempo e no modo adequados, o candidato que se apresentou vindo da esquerda democrática, cuja vitória pessoal é também uma vitória dos democratas e uma vitória para o PS”.

O presidente do PS acredita que António José Seguro tem a “missão que não se indicia como fácil” de defender o “equilíbrio democrático, o escrutínio e o bom discernimento dos poderes políticos e o respeito pelos nossos valores constitucionais referenciais”. Não disse, mas deixou nas entrelinhas, a polémica sobre o Constitucional ao dizer que “esses valores são agora ameaçados por coligações negativas, surpreendentes mesmo para os democratas que se reveem nas opções da direita moderada, que podem atingir sucedaneamente o próprio texto constitucional”, avisando sobre uma eventual revisão do texto à direita. Acrescentou ainda que o PS deve estar “atento e firme na pedagogia e na oposição” perante esta ameaça.

Proponha uma correção, sugira uma pista: ifigueiredo@observador.pt

Recomendamos

Governo

OE2027. Carneiro vai propor abstenção aos órgãos do PS

Açores

PS defende garantia de manuais para empréstimo nas escolas 

Política

Paulo Núncio e Isabel Moreira apresentam queixas mútuas

Noticiário

14h. AR debate nova lei do arrendamento sob ameaça de chumbo

Populares
Casas

Parlamento discute contratos flexíveis e despejos céleres 

António Guterres

É fazer as contas, Guterres

José Diogo Quintela
Eleições

Dêem direito de voto aos bebés

Nuno Gonçalo Poças
Tribuna Aberta

O Ouro do Século XXI e a Lição do Marquês de Pombal

Manuel Peres Alonso

Últimas
TAP

Parpública recebeu ofertas melhoradas pela TAP

Em atualização
Guerra na Ucrânia

Rússia ameaça com ataque nuclear se Kalinigrado for isolado

Noticiário

17h. Jorge Jesus diz que não há nenhum caso com Ronaldo 

Comunicação Social

Governo garante que fusão Lusa-RTP "nunca fez parte do plano

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.