Carlos César: PS não se diminui se for "parte da solução"

O presidente do PS considerou que agora é altura para “diligentemente, renovar, capacitar, unir e ajustar a resposta do partido ao Portugal concreto e às novas dimensões e exigências reformistas que a participação dos cidadãos, as motivações das pessoas, as ambições dos jovens e as realidades económicas e sociais emergentes requerem”.

E concluiu: “São tarefas que José Luís Carneiro deve liderar.” Alertou, porém, que para isso “não bastam os que cá estão”, realçando que a “incumbência é acrescida: temos mesmo de trabalhar, mas para todos, e provarmos que somos os melhores”.

César explicou que é preciso ter a consciência de que a diferença para os portugueses “não é só entre direita e esquerda”, mas “a diferença é quem e sobre o que cada força política é melhor do que a outra”. “A exigência é, pois, uma exigência de clareza, de atualidade, de proximidade e de qualidade, mais do que um enunciado de proclamações ideológicas.”

Sublinhou, portanto, que está tudo esclarecido sobre ideologias e realça que o PS não é um “mero partido de ocasião”, mas sim uma “força política empenhada na proteção da fronteira entre a liberdade económica e a igualdade de oportunidades, evitando que uma prejudique a outra”.

Destacou que o PS não prescinde da “máxima liberdade no Estado de Direito”, que é uma “força política defensora do Estado que é necessário, do Estado descentralizado mas simultaneamente envolvido na proteção social, na segurança das pessoas e no estímulo às suas iniciativas e à sua criatividade”.

“Somos da esquerda democrática e perseverante, que contraria as narrativas da inevitabilidade das desigualdades e do conformismo com a pobreza; somos uma força política moderada, mas corajosa e inovadora, que se distingue do conservadorismo e se exercita no reformismo progressista”, salientou Carlos César, garantindo, numa altura de guerra, que os socialistas rejeitam “formas intrusivas e atos de guerra que se processem para além do que esses países necessitariam para a sua defesa ou dos seus interesses reconhecidos adequadamente como legítimos”.

Carlos César avisou que no Congresso do PS não “se esgotam os debates que devem reanimar e atualizar” o partido e que os socialistas não podem “pensar em voltar a merecer a confiança maioritária dos portugueses só porque foi melhor em momentos do passado”. “Temos de novo de provar a nossa solvência política, ou seja que somos merecedores desse crédito.”

Seguro tem “missão” de defender “equilíbrio democrático” perante “coligações negativas”

Sobre as autárquicas e as presidenciais, Carlos César considerou que o partido cumpriu. As primeiras, porque “confinaram a extrema-direita a uma representação irrisória” e, as segundas, dizendo que o PS apoiou “no tempo e no modo adequados, o candidato que se apresentou vindo da esquerda democrática, cuja vitória pessoal é também uma vitória dos democratas e uma vitória para o PS”.

O presidente do PS acredita que António José Seguro tem a “missão que não se indicia como fácil” de defender o “equilíbrio democrático, o escrutínio e o bom discernimento dos poderes políticos e o respeito pelos nossos valores constitucionais referenciais”. Não disse, mas deixou nas entrelinhas, a polémica sobre o Constitucional ao dizer que “esses valores são agora ameaçados por coligações negativas, surpreendentes mesmo para os democratas que se reveem nas opções da direita moderada, que podem atingir sucedaneamente o próprio texto constitucional”, avisando sobre uma eventual revisão do texto à direita. Acrescentou ainda que o PS deve estar “atento e firme na pedagogia e na oposição” perante esta ameaça.