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Um ataque aéreo atingiu esta segunda-feira os subúrbios do sul de Beirute, no Líbano, depois do alerta emitido pelo exército israelita aos moradores de sete bairros, de acordo com imagens da AFPTV.

As imagens ao vivo mostraram uma densa coluna de fumo a aparecer no local do ataque, uma zona identificada como reduto do Hezbollah pró-iraniano, que tem sido bombardeada por Israel e está praticamente esvaziada de habitantes desde o dia 2 de março.

Este ataque surgiu depois de, no domingo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter dito que ordenou “a expansão da zona de segurança existente” no sul do Líbano, o que levará a uma maior ocupação militar israelita do país vizinho.

“Decidi alargar ainda mais a zona de segurança existente para, finalmente, frustrar a ameaça de invasão e impedir o lançamento de mísseis antitanque na nossa fronteira”, acrescentou Netanyahu, que prometeu “mudar radicalmente” a situação no norte do país, região fronteiriça com o Líbano.

Telavive voltou a realizar ataques aéreos no Líbano depois de o Hezbollah ter disparado ‘rockets’ em direção ao norte de Israel em 2 de março, em solidariedade com o Irão, alvo de uma ofensiva conjunta de forças israelitas e dos Estados Unidos desde 28 de fevereiro.

Mais de 1.200 pessoas já morreram devido à guerra em curso entre Israel e o Hezbollah e o número de feridos ultrapassa os 3.500, segundo o Ministério da Saúde libanês.