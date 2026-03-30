O ex-ministro Luís Mira Amaral é arguido num processo de violência doméstica, acusado de agredir a mulher à bofetada. O fundador do banco BIC em Portugal desmente as acusações.

O caso aconteceu esta quarta-feira, em Alvalade, numa clínica privada onde ambos se encontravam, noticia o Correio da Manhã. Os funcionários da clínica chamaram a PSP.

Ao Correio da Manhã, o antigo ministro de Cavaco Silva confirmou o acidente mas negou a agressão: “Exaltei-me porque estava muito nervoso mas não lhe bati”, garantiu.

Texto corrigido para indicar que Luís Mira Amaral estavam numa clínica privada que não é, como se indicava na primeira versão, sua propriedade nem tem qualquer ligação ao antigo ministro.