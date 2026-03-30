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O parlamento israelita (Knesset) aprovou esta segunda-feira o orçamento do estado para 2026, com 62 votos a favor e 55 contra, incluindo mais de 39 mil milhões de euros destinados ao Ministério da Defesa.

“O orçamento do Estado reflete a ordem de prioridades planeada pelo governo e vai ao encontro das necessidades que ele perceciona no momento da sua formulação”, afirmou o Knesset num comunicado de imprensa publicado esta segunda-feira no seu site oficial.

O orçamento de 699 mil milhões de shekels (aproximadamente 193 mil milhões de euros) destina mais 77% para despesas de defesa do que para a saúde, sendo esta última de aproximadamente 17 mil milhões de euros.

Da mesma forma, a verba para o Ministério da Educação é 37% inferior à destinada à Defesa, estando reservados aproximadamente 27 mil milhões de euros.

O ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, disse que a verba atribuída à defesa vai permitir concluir a campanha militar e melhorar a posição geopolítica e diplomática.

“Seremos capazes de desmantelar e reconstruir o Médio Oriente. Este orçamento dá ao país a capacidade de vencer”, acrescentou o ministro das Finanças israelita, durante a sessão plenária.