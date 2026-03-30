1234,4kWh poupados 1234,4 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Pentágono prepara "semanas" de operações terrestres no Irão. Trump celebra avanços nas negociações, mas traça os próximos alvos

Este artigo tem mais de 6 meses

Autoridades afastam invasão em larga escala, mas admitem planos para incursões terrestres. Trump ameaça "explodir" centrais elétricas e de dessalinização, poços de petróleo e a "joia da coroa".

i

Pessoas próximas dos planos militares dizem ao WP que a ilha de Kharg pode ser conquistada com relativa facilidade — o verdadeiro desafio será manter as tropas seguras depois

ERIC THAYER / POOL/EPA

Pessoas próximas dos planos militares dizem ao WP que a ilha de Kharg pode ser conquistada com relativa facilidade — o verdadeiro desafio será manter as tropas seguras depois

ERIC THAYER / POOL/EPA

Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra no Médio Oriente

Enquanto reforça a presença militar no Médio Oriente, com milhares de soldados e fuzileiros a caminho da região, o Pentágono está a preparar operações terrestres no Irão que poderão prolongar-se ao longo de “semanas”, avança o The Washington Post (WP), que cita fontes ligadas às autoridades norte-americanas. Os planos, altamente confidenciais, antecipam uma possível nova fase do conflito — mais direta e potencialmente mais arriscada — caso Donald Trump decida avançar para uma escalada. Esta segunda-feira, o Presidente dos EUA desvendou possíveis alvos na sua rede social: centrais elétricas e de dessalinização, poços de petróleo, e a Ilha de Kharg — na mesma publicação que sinalizava avanços nas negociações.

As autoridades ouvidas pelo WP, sob anonimato, afastam o cenário de uma invasão terrestre em larga escala, mas não descartam incursões conduzidas por forças de Operações Especiais e tropas de infantaria convencionais. Na Truth Social, apesar dos avanços nas negociações “com UM NOVO REGIME, MAIS RAZOÁVEL”, Trump repetiu um aviso claro: se não houver acordo em breve, o conflito poderá intensificar-se.

“Foram feitos grandes progressos, mas, se por qualquer motivo não se chegar a um acordo em breve — o que provavelmente acontecerá — e se o Estreito de Ormuz não for imediatamente ‘aberto ao tráfego’, concluiremos a nossa adorável ‘estadia’ no Irão, explodindo e destruindo completamente todas as suas centrais elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as estações de dessalinização!), que propositadamente ainda não ‘tocámos'”, escreveu.

Os alvos iranianos que ameaçou têm sido, segundo ele, poupados deliberadamente. Semanas antes, a 16 de março, Trump já tinha indicado que não pretendia atingir zonas petrolíferas, mas admitiu que essa posição poderia mudar. “Destruímos tudo na ilha, exceto a zona onde se encontra o petróleo… não queríamos fazer isso, mas vamos fazê-lo”, afirmou numa conferência de imprensa de acordo com a Time. “Basta uma simples palavra e os oleodutos também desaparecerão, mas levará muito tempo a reconstruí-los”, advertiu.

Apesar dos ziguezagues retóricos, um ex-responsável da defesa, familiarizado com os planos, garantiu que nada está a ser improvisado e que decorre um planeamento extenso por detrás das cortinas. “Isto já foi analisado. Houve simulações. Não é uma decisão de última hora”, disse. Tomar território iraniano poderia pressionar Teerão e reforçar a posição de Washington em futuras negociações, mas traz um problema imediato: proteger as tropas destacadas no terreno.

Outro antigo elemento das autoridades militares dos EUA acredita que a Guarda Revolucionária iraniana se prepara para resistir e transformar a ilha petrolífera de Kharg (apelidada por Trump como a “joia da coroa do Irão”) no epicentro da defesa do país. Pessoas próximas dos planos militares norte-americanos dizem ao jornal que a ilha pode ser conquistada com relativa facilidade — o verdadeiro desafio será manter as tropas seguras depois da chegada. “É preciso dar cobertura às pessoas na ilha de Kharg”, afirmou um dos ex-responsáveis. “Conquistá-la não é difícil. Proteger os homens depois de chegarem lá, sim.”

Uma unidade de fuzileiros pode invadir Kharg — mas não a consegue ocupar. Operação para colocar botas no terreno ainda é muito arriscada

No domingo, o presidente do parlamento iraniano, Mohamed-Bagher Ghalibaf, acusou os EUA de planear secretamente uma ofensiva terrestre contra o Irão, mesmo enquanto declaravam publicamente esforços diplomáticos para acabar com o conflito. No Telegram da Press TV, rede iraniana que transmite em inglês e francês, o antigo comandante da Guarda da Revolução afirmou: “O inimigo dá sinais públicos de que está disposto a negociar, enquanto planeia secretamente uma invasão terrestre. (…) As nossas forças estão preparadas para enfrentar quaisquer tropas terrestres dos EUA, e a nossa resposta é clara: nunca aceitaremos a humilhação”.

Ainda não se sabe quais planos do Pentágono Donald Trump vai aprovar — se todos, alguns ou nenhum. Nos últimos dias, a Casa Branca alternou entre sinais de desaceleração do conflito e alertas sobre uma possível escalada militar. Embora o Presidente tenha mostrado interesse no avanço das negociações, a porta-voz Karoline Leavitt avisou que, caso o Irão não abandone o seu programa nuclear e continue a ameaçar os EUA e aliados, Trump estará “preparado para desencadear o inferno”, segundo o jornal. “É função do Pentágono fazer os preparativos necessários para dar ao Comandante-em-Chefe a máxima flexibilidade. Isso não significa que o Presidente tenha tomado uma decisão.”

Proponha uma correção, sugira uma pista: mfurtado@observador.pt

Recomendamos
Gabinete de Guerra

"É mais um prego no caixão da NATO"

Conflito Israelo-palestiniano

"NAZA": o aclamado documentário que está a enfurecer Israel

Gabinete de Guerra

"Europeus estão a ficar fartos da diplomacia de Trump"

Irão

Irão: bloqueio aéreo dos EUA é "ilegal" e "desumano"

Populares
Noticiário

2h. CR7 já está em Madrid, depois de abandonar estágio

Noticiário

12h. UE. Portugal regista a maior subida do preço das casas

E o Campeão é...

O adeus de Ronaldo à Seleção é culpa de Jorge Jesus?

Noticiário

15h. Eleições Brasil. Acontece hoje o último debate 

Últimas
Justiça

Ministra e MP divergem sobre falta de procuradores

Évora

Incêndio destrói totalmente salsicharia em Alcáçovas

Violação

Cornell. Mulher disse logo à polícia que tinha sido violada

Caso das gémeas

Caso das gémeas. As razões do MP para não investigar Marcelo

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.