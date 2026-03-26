Uma unidade de fuzileiros pode invadir Kharg — mas não a consegue ocupar. Operação para colocar botas no terreno ainda é muito arriscada

Foi numa entrevista ao jornal The Guardian, em 1988, que Donald Trump se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a ilha de Kharg. Questionado sobre o Irão, que acabara de travar oito anos de guerra contra o Iraque, o então magnata do imobiliário dizia que seria “duro” com o regime iraniano. “Uma bala disparada contra um dos nossos homens ou navios e eu dava cabo da ilha de Kharg. Entrava lá e tomava-a”, afirmou.

Nas últimas semanas, as referências à ilha de coral a pouco mais de 20 quilómetros da costa do Irão tornaram-se muito mais frequentes nas declarações do agora Presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Depois de quase duas semanas de guerra, as forças norte-americanas atacaram a “joia da coroa” do Irão no passado dia 19 de março. Por “razões de decência”, nas palavras de Trump, as infraestruturas petrolíferas não foram visadas, mas o chefe de Estado ameaçou com essa possibilidade.

A importância estratégica de Kharg reside no facto de ser o principal terminal de exportações petrolíferas do Irão. Na pequena ilha de cerca de 20 quilómetros quadrados, no norte do Golfo Pérsico, passa 90% de todo o petróleo exportado pelo regime. A ocupação de Kharg impõe-se, portanto, no leque de opções norte-americanas para pressionar o regime iraniano a reabrir o Estreito de Ormuz, segundo avançaram responsáveis norte-americanos à imprensa nacional.

Na lista de possibilidades conta-se ainda a invasão de outras ilhas mais pequenas e o bloqueio de navios com petróleo iraniano que circulem a sul de Ormuz, relatou o Axios, que cita quatro fontes com conhecimento das discussões. Porém, a ocupação de Kharg seria sempre o movimento mais caro para o Irão. “Os Estados Unidos podem tomar a ilha de Kharg a qualquer momento. [O Presidente] mantém todas opções em aberto como Comandante-em-Chefe”, declarou a Casa Branca, em comunicado, quando questionada sobre a possibilidade de enviar tropas para o Médio Oriente com este propósito.