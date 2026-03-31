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O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inicia esta terça-feira uma visita de quatro dias à Venezuela, onde se vai encontrar com o chefe da diplomacia venezuelana e com a comunidade portuguesa, nomeadamente com familiares dos luso-venezuelanos detidos.

Emídio Sousa, de visita a Caracas e Valência, entre terça e sexta-feira, tem como primeiro ponto na sua agenda uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil Pinto.

Seguem-se encontros com familiares dos seis luso-venezuelanos que permanecem detidos, com a comunidade portuguesa e com a representação diplomática portuguesa no país.

Agendados estão ainda encontros com professores de língua portuguesa, com funcionários da embaixada em Caracas e com os conselheiros das comunidades portuguesas.

Uma visita ao centro português de Caracas, um jantar com a comunidade portuguesa, a visita a um lar luso-venezuelano, à Casa Portuguesa do Estado Arágua e ao consulado honorário em Maracay, fazem também parte da agenda.

Em Valência, Emídio Sousa é esperado na Casa Portuguesa de San Diego, seguindo-se uma visita ao consulado-geral, culminando a visita na sexta-feira com uma deslocação à Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas, que precede a ida ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Los Teques e ao consulado honorário de Los Teques.

Um almoço com a comunidade portuguesa em Los Teques e um encontro com representantes da oposição política venezuelana completam o programa da visita.

A deslocação de Emídio Sousa à Venezuela esteve agendada para o início de março, mas foi adiada devido ao contexto internacional e “à decorrente necessidade” do secretário de Estado “ficar a coordenar a operação de repatriamento dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente”, referiu um comunicado no Ministério dos Negócios Estrangeiros.