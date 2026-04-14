Aos 80 anos, Lula da Silva está empenhado em mostrar vitalidade nas redes sociais, através da partilha de treinos de ginásio nas redes sociais.

Com as presidenciais brasileiras marcadas para outubro, Lula pretende conquistar mais um mandato. A acontecer, será o quarto mandato do político do PT. Quando foi eleito pela terceira vez, em 2022, Lula tina já 77 anos.

De acordo com jornais como o brasileiro O Globo ou o britânico Guardian, a partilha de vídeos a praticar exercício físico será mesmo uma estratégia da campanha. O Globo escreve que, desde o fim do ano passado, Lula da Silva aumentou as partilhas sobre os treinos de ginásio. Será, segundo o jornal, uma tentativa de eliminar comentários ligados à idade, como aconteceu com Biden nos EUA, ou rumores sobre desistências de candidatura.

Em outubro, Lula da Silva poderá vir a enfrentar o filho de Jair Bolsonaro, de 44 anos, o possível candidato na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro passou a ser visto como candidato depois da condenação de 27 anos e 3 meses de prisão do pai, pela tentativa de golpe de Estado.

O vídeo mais recente, publicado no Instagram a 6 de abril, é um direto feito pela mulher Janja Silva. É possível ver o Presidente brasileiro a usar pesos nos tornozelos e a fazer agachamentos, com uns calções onde é possível ver uns calções com a bandeira do Brasil.

“Firme e forte. Sem IA [inteligência artificial] e sem PowerPoint”, escreve Janja da Silva na legenda. “O meu marido já está aqui desde as seis da manhã. Já fez 45 minutos de passadeira”, descreve no vídeo.

Mas este não é o único vídeo do género. Há cerca de meio ano, na conta oficial de Lula da Silva, há mais outro vídeo de exercício, em que Lula é visto com pesos ou a correr na passadeira.

“A gente não evita que os anos passem, temos de cuidar da saúde”, diz o Presidente brasileiro. “Cuide do seu corpo, cuide da sua mente.”

A estratégia assume relevo quando, no mês passado, Flávio Bolsonaro criticou a idade de Lula da Silva, chamando o rival de “Opala velho”. Lula reagiu com humor. “Outro dia, o filho do Bolsonaro falou assim: ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, não me ofendo porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala… Ele diz isso porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche [ferro velho]”, citou o G1.