"Democracia brasileira não se abalou" e Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Mas a sua luta política está longe de terminar

A apenas 24 dias de a Constituição do Brasil completar 37 anos, a democracia brasileira testemunhou novamente um momento histórico: pela primeira vez um antigo Presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A condenação de Jair Messias Bolsonaro e dos seus sete aliados, que formam o “núcleo crucial” foi confirmada esta quinta-feira, durante a quinta sessão do julgamento na 1.ª Secção do Supremo Tribunal Federal (STF).

O tribunal deveria reunir novamente esta sexta-feira para avaliar as penas, mas a sessão de quinta-feira revelou-se suficiente para selar as oito condenações e as respetivas penas, que variaram entre os 27 e os 16 anos de prisão. A pena máxima foi atribuída ao antigo chefe de Estado, pela sua liderança do plano. Depois, por ordem de envolvimento no eventos, os seus aliados foram condenados a 26, 24, 21, 19 e 16 anos — com Mauro Cid, que assinou um acordo com o Ministério Público, a ser condenado a apenas dois anos, em regime aberto.

Contudo, não foi necessário esperar sequer pelo fim da sessão desta quinta-feira para se confirmar a condenação. O voto da juíza Cármen Lúcia, a quarta magistrada a votar, bastou para selar a condenação. Foi Lúcia, aliás, que fez questão de sublinhar o aniversário da Constituição que se aproxima, para argumentar que, ao longo dos 37 anos que estão perto de ser comemorados, o Brasil testemunhou muitos momentos de “dor”.

“Desde 2021”, contudo, estes tornaram-se mais frequentes, criando um terreno cada vez mais fértil “ao grão maligno da anti-democracia“. Foi neste contexto que emergiu o plano para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022 e manter Bolsonaro no poder — mais um momento de “dor”. “O que há de inédito nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado”, declarou Lúcia.