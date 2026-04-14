Um jovem abriu fogo, esta terça-feira, numa escola secundária no sudeste da Turquia, ferindo pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar, noticiou a Associated Press.

O agressor, de 18 anos e ex-aluno da Escola Secundária Ahmet Koyuncu Vocational and Technical Anatolian, na região turca de Sanliurfa, utilizou uma espingarda para disparar de forma aleatória contra alunos e funcionários, antes de se refugiar no interior do edifício. “O indivíduo foi encurralado dentro do prédio através da intervenção da polícia e morreu depois de disparar sobre si próprio”, disse o governador Hasan Şıldak aos jornalistas.

Do número total de feridos, dez são estudantes. Ficaram ainda feridos quatro professores, um funcionário da cantina e um polícia, segundo a mesma agência de notícias. Num comunicado divulgado na sua página no Instagram, o Governo da província de Sanliurfa disse que nove feridos, sendo três em estado grave, permanecem no hospital da cidade. As outras sete pessoas também feridas no ataque já receberam alta.

As motivações deste ataque são desconhecidas e o Ministério Público de Siverek abriu uma investigação para analisar o caso. “Para garantir a integridade das fases de investigação, dois diretores de segurança do distrito e dois administradores da direção de educação nacional foram suspensos das suas funções“, declarou o Governo no documento, em que afirmou também ter detido uma pessoa suspeita de envolvimento no ataque.

As atividades na instituição de ensino, que tem 1.000 alunos matriculados, estarão encerradas por quatro dias a partir desta terça-feira.

Notícia atualizada às 19h30 com informações sobre o estado de saúde das vítimas.